Kyjev nebude zveřejňovat bilanci ruských raket. Špatnými čísly nechce nahrávat Rusům

Autor: ,
  7:03aktualizováno  7:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026)

Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026) | foto: Anatolii StepanovReuters

Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026)
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v...
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v...
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v...
18 fotografií
Ukrajinské letectvo přestává ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami. Napsal to server RBK-Ukrajina s odvoláním na mluvčího vzdušných sil Jurije Ihnata, který uvedl, že letectvo bude nadále informovat o hrozbě vzdušných útoků a zachová i formát ranních hlášení o vzdušných bojích z předchozí noci.

„Vojenské velení rozhodlo zavést určité změny (omezení) v ranních přehledech týkajících se nepřátelské „balistiky“ (během rozsáhlých útoků) - počtu odpálených, sestřelených, potlačených střel nebo těch, které nedosáhly cíle,“ napsal Ihnat na facebooku.

Letectvo bude podle něj poskytovat médiím jen obecné informace týkající se balistických střel a dalších vzdušných zbraní.

Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026)
Následky ruského raketového útoku na Kyjev (5. srpna 2026)
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v Kyjevě na Ukrajině. (5. srpna 2026)
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v Kyjevě na Ukrajině. (5. srpna 2026)
Hasiči bojují s požárem, který vznikl poté, co ruské rakety zasáhly sklad v Kyjevě na Ukrajině. (5. srpna 2026)
18 fotografií

„Například v červenci 2026 nepřítel použil více než 450 střel různého typu, z toho téměř 200, které útočí po balistické trajektorii,“ napsal mluvčí vzdušných sil a dodal, že ranní hlášení o nočních ruských vzdušných útocích se měnila v minulosti už několikrát.

V dnešním ranním hlášení ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu balistickou střelu Iskander-M, blíže neupřesněný počet střel dalšího typu a 138 dronů. Obrana podle něj zneškodnila 112 dronů a evidovala zásahy neupřesněného počtu nepřátelských vzdušných prostředků na 16 místech. Letectvo tak neuvedlo celkový počet vypálených střel na Ukrajinu ani nezmínilo, zda některé z nich byly zneškodněny, napsal k hlášení server Ukrajinska pravda.

O den dříve agentura Bloomberg napsala, že ukrajinské letectvo přestalo hlásit, kolik střel Rusko během vzdušných útoků vypálilo. Ukrajinské vzdušné síly ten den informovaly o vyslaných a zneškodněných ruských dronech, ale nikoliv o počtu střel. Agentura také připomněla informaci z minulého týdne, kdy z ranního hlášení letectva vyplynulo, že se při ruském útoku v noci na 5. srpna obraně nepodařilo zlikvidovat ani jednu z 28 ruských střel.

Ihnat nedávno vyzval ukrajinská média, aby přestala zveřejňovat články s titulky ve znění: „Ani jedna střela nebyla zničena“, neboť tak podle něj dělají práci za ruskou propagandu, napsal server RBK-Ukrajina.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev zároveň v poslední době vzdušné údery zintenzivnily. Ukrajina se přitom potýká s nedostatkem střel do systémů Patriot, které potřebuje právě k likvidaci ruských balistických střel. Ty je vzhledem k jejich rychlosti a trajektorii mnohem obtížnější zneškodňovat než střely s plochou dráhou letu nebo drony, dokážou to hlavně moderní systémy, jako je právě americký Patriot.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.