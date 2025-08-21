Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

  12:44aktualizováno  12:46
Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen jako Serhij K. na lodi, kterou použilo před třemi lety ukrajinské komando k poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2.
Švédská pobřežní stráž zveřejnila snímek, na kterém je vidět únik z plynovodu Nord Stream 2. (28. září 2022) | foto: AP

Únik plynu z potrubí Nord Stream 2
Zařízení plynovodu Nord Stream 1 v severoněmeckém Lubminu (26. července 2022)
Podle generálního státního zastupitelství zadržela italská policie na německou žádost ukrajinského občana v noci na čtvrtek v provincii Rimini. Muž čelí podezření mimo jiné ze sabotáže, způsobení výbuchu a zničení stavby.

Serhij K. podle mezinárodního zatykače patřil ke skupině osob, která v září 2022 nedaleko dánského ostrova Bornholm umístila výbušniny na plynová potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podle prokuratury byl přitom Serhij K. koordinátorem celé akce. Po vydání z Itálie do Německa bude Ukrajinec předveden před vyšetřujícího soudce.

K přepravě výbušniny k plynovodům podle prokuratury skupina sabotérů využila jachtu, která vyplula ze severoněmeckého přístavu Rostock. Pronajala si ji díky zfalšovaným dokumentům a pomocí prostředníků od německé firmy.

Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

Německý časopis Der Spiegel v minulosti napsal, že podle jeho investigace byli členy skupiny, která plynovody poškodila, převážně ukrajinští civilisté. Velel jim ale bývalý člen ukrajinských tajných služeb SBU a HUR Roman Červinskyj. Operace vyšla údajně na 300 000 dolarů (6,3 milionu Kč) a financována byla ze soukromých zdrojů. USA se podle zjištění časopisu Der Spiegel snažily akci zabránit, ale neúspěšně. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačovalo, že za ním stojí západní země.

