Ukrajinské ofenzivě zbývá měsíc, soudí nejvyšší americký generál

„Stále probíhají těžké boje, Ukrajina stále vykazuje trvalý postup,“ okomentoval výsledky více než dva měsíce trvající protiofenzivy předseda sboru náčelníků štábů. „Pořád mají celkem dost času, zbývá jim asi 30 a 45 dnů, kdy bude počasí přát bojům. Ukrajina tedy ještě neskončila. Ještě neskončila bojová fáze toho, čeho chtějí dosáhnout,“ dodal pro BBC Milley.

Ukrajinská armáda spustila protiofenzivu na počátku června, její výsledky jsou ovšem dosud skromnější, než se očekávalo. Rusové se během zimy a jara na okupovaných teritoriích dobře opevnili, Ukrajincům kromě rozlehlých minových polí komplikuje postup také absence vzdušné převahy.

Hlavní pozornost se upírá k Záporožské oblasti, kde probíhají těžké boje v okolí vesnice Robotyne ve směru na těžce opevněné město Tokmak. Americké zpravodajská komunita už v polovině srpna dala najevo, že původní cíl ofenzivy – dobytí Melitopolu a přerušení ruských logistických tras z Krymu – se Ukrajincům letos nepodaří.

„Jde to pomaleji, než jsme očekávali na základě společných modelů a plánování,“ uvedl o víkendu Milley pro televizi CBS News. „Ale to je rozdíl mezi válkou na papíře a skutečnou válkou. Tady jde o skutečné lidi, kteří skutečně umírají, skutečná vozidla skutečně vybuchují. Lidé mají v takových situacích tendenci zpomalovat. Ale je to velmi promyšlené a Ukrajinci každý den dělají pokroky.“

Postup ofenzivy je závislý především na počasí. V létě je půda vyschlá a má velkou únosnost, takže tanky a obrněnce se mohou bez problému pohybovat mimo zpevněné cesty. S ochlazením a podzimními dešti přijde sezona jevu rasputica, kdy je pohyb těžké techniky fakticky nemožný.

„Jakmile přijde pár podzimních dešťů a teplota spadne, tak už půda nevyschne. Stačí dva tři deště a už se nedá pohybovat mimo hlavní cesty. Ano, první tank tam projede, první náklaďák s municí tam projede, ale ten desátý už ne. Řekl bych, že Ukrajinci mají čas zhruba do konce září, možná do poloviny října. Ale pokud v ten okamžik už jejich ofenziva nebude pádit kupředu, tak už to budou velmi obtížně dohánět,“ uvedl před časem pro iDNES.cz bezpečnostní analytik Jan Kofroň.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v sobotu připustil, že v chladném počasí a za mokra se bojuje hůře, nicméně jde podle něho o adaptaci a ne o přerušení bojových operací.„Zastavila zima bitvy v minulém roce? Ne, tak to nebylo. Proč si myslíte, že se tak stane letos? Vojenské operace budou pokračovat, pokračovat bude i protiofenziva,“ řekl.