Ruská protivzdušná obrana zničila v noci na úterý 1441 ukrajinských dronů, oznámilo ráno to na síti Telegram ruské ministerstvo obrany. Jde zřejmě o nejvyšší počet od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Už v pondělí ministerstvo informovalo o zneškodnění 1336 dronů za noc, což zpravodajské agentury označovaly za dosavadní maximum. O případných škodách se ministerstvo nezmiňuje.
Moskevská letiště Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij omezila provoz, toto dočasné opatření ale podle ruské státní agentury TASS již zrušila. Ukrajina se k rozsáhlému dronovému útoku zatím nevyjádřila.
Moskva současně tvrdí, že ruské síly v noci podnikly rozsáhlý útok na vojensko-průmyslová a dopravní zařízení v Kyjevě, Záporoží a dvou ukrajinských regionech.
„Útok poškodil podniky ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu zabývající se výrobou řízených střel a bezpilotních letounů dlouhého a středního doletu a zařízení dopravní infrastruktury ve městech Kyjev, Záporoží a v oblastech Čerkaská a Dněpropetrovská,“ citovala agentura Interfax z prohlášení ruského ministerstva obrany, které hovoří také o zničení energetických zařízení, přístavní infrastruktury a námořních plavidel využívaných v zájmu ukrajinských ozbrojených sil.
O útocích informuje také Ukrajina. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že při pondělním útoku byly ve městě zasaženy dva důležité mosty a také důležitá infrastruktura. O případných obětech se nezmínil.
Ukrajinská armáda mezitím v úterý v noci podruhé během 24 hodin zaútočila na Krymský most spojující okupovaný Krym s ruskou pevninou, oznámil na telegramu Sergej Aksjonov, Moskvou dosazený šéf autonomní vlády na okupovaném Krymu. Provoz na mostě byl pozastaven, dodal.
„Byly poškozeny systémy kritické infrastruktury“
„Předběžně jde o zásahy do Severního a Jižního mostu v hlavním městě,“ napsal Kličko na telegramu o úderech v Kyjevě.
„V důsledku nepřátelského útoku byly poškozeny systémy kritické infrastruktury. V některých oblastech dochází k výpadkům dodávek vody a tepla,“ doplnil o půl hodiny později. Svědci agentury Reuters už předtím hlásili sérii hlasitých výbuchů ve městě.
Ruské síly spustily už na začátku listopadu a také v říjnu sérii útoků na mosty přes Dněpr v Kyjevě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko plánuje večer, v noci na úterý a v úterý nové rozsáhlé útoky na ukrajinské cíle. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi rozpoutané na příkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Součástí bojů jsou také prakticky každou noc vzdušné údery na obou stranách.