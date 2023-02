Waters v OSN obhajoval Rusko. Radši hrajte na kytaru, radí mu diplomaté

Waters, který měl u videohovoru s představiteli Rady bezpečnosti OSN i svého psa, tvrdil, že mluví za miliardy lidí. „Jsme mnozí, kteří se nepodílíme na ziscích válečného průmyslu,“ řekl Waters. „Nechceme dobrovolně vychovávat naše syny a dcery, aby poskytovali krmivo pro vaše děla.“

Hudebník vystoupil v OSN na žádost Ruska. Své sponzory překvapil, když ruský vpád odsoudil, podotýká BBC. „Invaze Ruské federace na Ukrajinu byla nelegální. Co nejsilněji ji odsuzuji,“ prohlásil Waters.

Posléze ale pokračoval ve svých obvyklých argumentech. Opětovně naznačil, že za konflikt mohou cizí síly. „Ruská invaze na Ukrajinu byla vyprovokována, takže já též co nejsilněji odsuzuji provokatéry,“ řekl Waters, podle něhož je potřeba dosáhnout míru, aby Ukrajinci ani Rusové nepřicházeli o životy.

V rozhovoru s německými novinami Berliner Zeitung Waters tvrdil, že ruská invaze byla „pravděpodobně tou nejvíce vyprovokovanou invazí v dějinách“. Míní, že Rusko nemělo jinou možnost než reagovat na rozšiřování NATO a provokace Západu.

Waters přebírá ruskou propagandu a stejně jako Moskva tvrdí, že Ukrajina je plná extrémně nacionalistických elementů. Tvrdí též, že lidé v okupovaných oblastech východní Ukrajiny hlasovaly v referendech pro připojení se k Rusku. Západ a Kyjev anexi neuznávají, výsledky referend považují za falešné.

Watersovo vystoupení v OSN pochválil stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Něbenzja. „Jeden z nejvýznamnějších aktivistů protiválečného hnutí“ podle něho přednesl velmi přesnou analýzu událostí. Podle listu The Guardian bylo zjevné, že ambasadorův projev byl připraven ještě před Watersovým vystoupením.

Výsměch diplomatů

Na ostatní diplomaty hudebníkova slova dojem neudělala. „I když rozhodně uznávám jeho působivé umělecké renomé, jeho kvalifikace mluvit k nám jako expert na otázky kontroly zbrojení nebo evropské bezpečnosti jsou mi méně zjevné,“ řekl zástupce amerického ambasadora v OSN Richard Mills.

Ukrajinský velvyslanec Serhij Kyslycja připomněl, že Sovětský svaz zakázal skupinu poté, co protestovala proti sovětské invazi do Afghánistánu. „Pro jeho bývalé fanoušky je smutné vidět, že akceptoval roli pouhé cihly ve zdi ruských dezinformací a propagandy,“ odkázal na možná nejznámější Watersovu píseň Another Brick in the Wall (Jenom další cihla ve zdi).

„Pokračujte v brnkání na kytaru,“ doporučil ukrajinský ambasador muzikantovi. „Sedí vám to více než poučování bezpečnostní rady o tom, jak má dělat svoji práci.“

Válka na Ukrajině prohloubila dlouhodobý rozpor mezi Watersem a zbytkem slavné kapely v čele s Davidem Gilmourem. Její členové invazi jednoznačně odsoudili a sešli se, aby vydali píseň na podporu napadené země.