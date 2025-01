Z Ukrajiny přestal proudit plyn do Evropy. „Historická událost,“ uvedl ministr

Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie a do Moldavska. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi společnostmi Gazprom a Naftohaz. „Zastavili jsme tranzit ruského plynu. To je historická událost,“ prohlásil ministr energetiky Ukrajiny Herman Haluščenko.