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Bývalá mluvčí Zelenského odmítá obvinění z vlastizrady. Tvrdí, že jen odhaluje korupci

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  21:46aktualizováno  21:46
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Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského....

Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. (6. června 2019) | foto: Profimedia.cz

Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a norský premiér Jonas Gahr St&#248;re...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
15 fotografií
Bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Julije Mendelová je ukrajinskou prokuraturou a tajnou službou SBU podezřelá z vlastizrady. Mendelová žije v zahraničí a několikrát veřejně kritizovala korupci, absenci svobody slova a autoritářství na Ukrajině.

SBU a prokuratura ji viní z podvratné informační činnosti proti Ukrajině. Mendelová podezření odmítla, dokazuje podle ní, že má pravdu.

Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. (6. června 2019)
Julia Mendelová, bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. (6. června 2019)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a norský premiér Jonas Gahr Støre hovoří na tiskové konferenci v Oslu. (20. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026)
15 fotografií

„Mendelová prostřednictvím svých veřejných prohlášení a příspěvků na sociálních sítích diskredituje Ukrajinu na mezinárodní scéně, ospravedlňuje kremelský režim a totální válku, kterou rozpoutal proti našemu státu,“ uvedla SBU v prohlášení na platformě Telegram.

Nyní čtyřicetiletá Mendelová působila jako mluvčí prezidenta Zelenského od roku 2019 do roku 2021. Později hlavu státu začala veřejně kritizovat, přičemž ho podle AFP obvinila například z korupce nebo plíživého autoritářství. Prezident na ni v září uvalil sankce.

Například v květnu Mendelová vystoupila v podcastu amerického moderátora Tuckera Carlsona, který šíří proruské narativy, a během rozhovoru Zelenského označila za „hlavní překážku míru“, ačkoli Rusko odmítá ukončit svou válku proti Ukrajině. Mendelová kritizuje kroky Kremlu, ale zároveň uvádí, že Kyjev musí s Ruskem urychleně uzavřít dohodu, aby zajistil přežití Ukrajiny jako státu.

Podezření z vlastizrady Mendelová odmítla. „Podkladem pro toto podezření jsou má veřejná vyjádření v západních médiích a na sociálních sítích – konkrétně ta, která se týkají odhalení korupce v Zelenského nejbližším okolí, absence svobody slova, a politického pronásledování. Tímto podezřením Zelenskyj v podstatě potvrdil, že jsem měla pravdu,“ uvedla na síti X.

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