SBU a prokuratura ji viní z podvratné informační činnosti proti Ukrajině. Mendelová podezření odmítla, dokazuje podle ní, že má pravdu.
„Mendelová prostřednictvím svých veřejných prohlášení a příspěvků na sociálních sítích diskredituje Ukrajinu na mezinárodní scéně, ospravedlňuje kremelský režim a totální válku, kterou rozpoutal proti našemu státu,“ uvedla SBU v prohlášení na platformě Telegram.
Nyní čtyřicetiletá Mendelová působila jako mluvčí prezidenta Zelenského od roku 2019 do roku 2021. Později hlavu státu začala veřejně kritizovat, přičemž ho podle AFP obvinila například z korupce nebo plíživého autoritářství. Prezident na ni v září uvalil sankce.
Například v květnu Mendelová vystoupila v podcastu amerického moderátora Tuckera Carlsona, který šíří proruské narativy, a během rozhovoru Zelenského označila za „hlavní překážku míru“, ačkoli Rusko odmítá ukončit svou válku proti Ukrajině. Mendelová kritizuje kroky Kremlu, ale zároveň uvádí, že Kyjev musí s Ruskem urychleně uzavřít dohodu, aby zajistil přežití Ukrajiny jako státu.
Podezření z vlastizrady Mendelová odmítla. „Podkladem pro toto podezření jsou má veřejná vyjádření v západních médiích a na sociálních sítích – konkrétně ta, která se týkají odhalení korupce v Zelenského nejbližším okolí, absence svobody slova, a politického pronásledování. Tímto podezřením Zelenskyj v podstatě potvrdil, že jsem měla pravdu,“ uvedla na síti X.