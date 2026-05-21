Ukrajinská tajná služba zatýkala policejní náčelníky, kvůli „pornokancelářím“

Autor: ,
  9:54aktualizováno  9:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve třech oblastech kvůli podezření, že policejní náčelníci brali úplatky za to, že drželi ochrannou ruku nad podnikáním v pornografii. Za „měsíční předplatné“ přivírali oči nad porušováním zákona a v předstihu varovali před případnými policejními zásahy.
Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve...

Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve třech regionech kvůli podezření, že policejní náčelníci brali úplatky za to, že drželi ochrannou ruku nad podnikáním v pornografii. (20. května 2026) | foto: Kancelář generálního prokurátora Ukrajiny

Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve...
Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve...
Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve...
Ukrajinská tajná služba SBU podnikla razie na policejních velitelstvích ve...
9 fotografií

Z korupce jsou podezřelí policejní velitelé v Ivano-Frankivské, Ternopilské a Žytomyrské oblasti.

Zajišťovali hladký chod sítě „pornokanceláří“, ve kterých se vyráběla a přes internet šířila videa erotického a pornografického charakteru, informoval generální prokurátor Ruslan Kravčenko.

SBU oznámila, že kvůli podezření z korupce zadržela náčelníka hlavní správy policie v Ivano-Frankivské oblasti, prvního zástupce náčelníka v Ternopilské oblasti, zástupce náčelníka v Žitomirské oblasti a také jednoho policejního řidiče, který v případu figuruje jako kurýr.

Na Ukrajině je výroba, prodej a šíření pornografie trestným činem, za který hrozí tresty sahající od pokuty ve výši 1700 hřiven (asi 800 korun) až po sedm let za mřížemi.

Před dvěma lety byl parlamentu předložen návrh zrušit trestnost za pornografii, ale zákon dosud nebyl přijat. Ukrajinské úřady také trestně stíhají pornoherce a pornoherečky za neplacení daní.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.