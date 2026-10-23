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Ukrajinci zadrželi 17letou dívku. Trávila vojáky na objednávku ruské FSB

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  13:30aktualizováno  13:30
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Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle...

Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle vyšetřování pomáhala ruské tajné službě FSB trávit ukrajinské vojáky. (červen 2026) | foto: National Police of Ukraine

Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle...
Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle...
Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle...
Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle...
5 fotografií
Policie zadržela v Žytomyrské oblasti sedmnáctiletou dívku, která podle vyšetřování pomáhala ruské tajné službě FSB trávit ukrajinské vojáky. Dva vojáci po užití omamných látek zemřeli.

Dívka podle policie na pokyn ruského kurátora balila omamné látky a posílala je vojákům poštou. Na balíčcích uváděla fiktivní údaje o odesílateli.

Když vojáci zásilky převzali, dostali pokyn, aby drogu užili před kamerou. V kapslích však bylo smrtelné množství metadonu. Dívce byla za spolupráci přislíbena odměna 5000 hřiven, asi 2400 korun, uvedla policie.

V Žytomyrské oblasti zemřeli v důsledku otravy dva vojáci. Během vyšetřování policie identifikovala další čtyři příjemce zásilek s drogami v dalších oblastech, čímž předešla jejich otravě.

Dívka byla obviněna z podílení se na vraždě dvou lidí a z distribuce omamných a psychotropních látek. Hrozí jí až 15 let vězení. Její možný podíl na dalších trestných činech policie vyšetřuje.

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Oba zesnulí vojáci opustili bez povolení svůj útvar. Zbylí čtyři, jejichž otravu policie překazila, byli stále ve službě. Policie uvedla, že se Rusko na příslušníky armády zaměřilo právě proto, že jsou to ukrajinští vojáci; cílem Moskvy je podle ní kromě zabíjení také destabilizace situace v zemi.

„Obracím se na příslušníky armády a jejich blízké. Člověk, který vám nabízí pomoc, posílá vám dárky nebo se s vámi chce setkat, může pracovat pro nepřítele,“ napsal v prohlášení šéf policie Maksym Cuckiridze. Vojáky vyzval, aby byli při navazování nových známostí opatrní a aby v případě, že je na ně nebo jejich spolubojovníky vytvářen nátlak, kontaktovali policii.

Rusko proti Ukrajině na rozkaz prezidenta Vladimira Putina od února 2022 vede útočnou válku. Moskva a Kyjev se od začátku invaze obviňují ze špionáže a sabotáží.

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