Video pořídili 13. března dronaři 128. horské brigády Ukrajiny na záporožském úseku fronty, kde Rusové v posledních týdnech opět zesilují tlak. Před měsícem nad troskami vesnice Pjatychatky ruští výsadkáři vztyčili vlajku.

Na nahrávce jsou vidět čtyři Ukrajinci, kteří se vzdávají a vycházejí z rozstřílené chalupy. Rusové v červených helmách je donutí, aby si lehli na zem, prohledají je a pak je chladnokrevně postřílí. Jeden z ruských vojáků pak všechny čtyři zblízka dorazí střelou do hlavy.

„Je to jeden z nejjasnějších případů mimosoudní popravy zajatců, které jsme viděli od konce roku 2023,“ řekl AP analytik Rollo Collins z projektu Center for Information Resilience, který se specializuje na vizuální vyšetřování záběrů z bojiště. „Podle našeho hodnocení to nelze považovat za typické zabití v boji. Jedná se o nezákonnou akci.“

Případem se už zabývá ukrajinská prokuratura, podle níž ruské invazní jednotky za tři roky války povraždily nejméně 245 válečných zajatců. Podle mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině navíc jejich počty v posledních měsících rychle rostou.

„Je to součást politiky, která je plně podporována nejvyššími představiteli Ruské federace,“ řekl agentuře AP vedoucí oddělení válečných zločinů ukrajinské generální prokuratury Jurij Běljusov. „Není to jen akce konkrétních velitelů. Je to podporováno na nejvyšší úrovni.“

Kyjev už tři roky prosazuje, aby se odpovědnost Moskvy za válečné zločiny stala součástí budoucí mírové dohody. Tyto ambice ovšem výrazně komplikuje nástup Donalda Trumpa; jeho administrativa nedávno ukončila program dokumentující možné ruské válečné zločiny.