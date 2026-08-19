Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře. Jde o zpronevěru 150 milionů hřiven

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  14:05aktualizováno  14:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irynu Mudrou poté, co ji média spojila s protikorupčním vyšetřováním. Prověřovaná skupina je podezřelá z praní 150 milionů hřiven (70 milionů korun).

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) ve středu oznámily vyšetřování několika osob. Ve skupině je náměstkyně vedoucího prezidentské kanceláře, bývalý poslanec, předsedové představenstva a dozorčí rady jedné státní banky a další lidé.

Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání 150 milionů hřiven (70 milionů korun), které byly použity jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Úřady jejich jména v souladu s ukrajinskými zákony nesdělily.

Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odvoláním na své zdroje uvedly, že NABU a SAP prováděly prohlídky u poslance Vadyma Stolara a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Stolar byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma Za život. Potvrdil, že u něj doma probíhají vyšetřovací úkony, a uvedl, že s úřady spolupracuje.

„Zprošťuji Irynu Romanivnu Mudrou funkce zástupkyně vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny,“ uvádí se v Zelenského výnosu, který po poledni zveřejnila prezidentská kancelář. Důvod odvolání dokument nezmiňuje.

Případ podle agentury AP představuje další zkoušku politické odolnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V loňském roce podal demisi šéf jeho kanceláře Andrij Jermak, který byl později označen za podezřelého v rozsáhlém korupčním případu v ukrajinské energetice.

Zelenskyj čelí tlaku také v souvislosti s tím, že v červenci odvolal ministra obrany Mychajla Fedorova, jednoho z nejdéle působících členů svého týmu a blízkého spojence, který mu pomohl vyhrát prezidentské volby v roce 2019. Zelenského rozhodnutí vyvolalo pouliční protesty.

Fedorov v úterním třaskavém prohlášení vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině a ke změně způsobu správy věcí veřejných. Odsoudil také korupci mezi vysoce postavenými činiteli, aniž by kohokoliv výslovně jmenoval.

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