Neopustím svou zemi. Pokud válka neskončí, budu zase kandidovat, řekl Zelenskyj

„V roce 2024, pokud bude válka pokračovat a pokud se budou konat volby, nikdy v životě neopustím svou zemi. Protože jsem garantem ústavy a budu ji bránit v každém případě,“ odpověděl Zelenskyj v interview na dotaz, zda se bude znovu ucházet o prezidentský úřad. Na vyjádření ve čtvrtek upozornily ukrajinská služba stanice BBC či portál Ukrajinska pravda.

Prezidentem Ukrajiny byl Zelenskyj zvolen v dubnu 2019 na pětileté období, příští hlasování by se tak mělo uskutečnit na jaře 2024. Předčasné parlamentní volby se na Ukrajině konaly v červenci 2019 a další by měly být letos na podzim. Ukrajinské zákony však zakazují pořádat volby během válečného stavu, který v zemi platí od začátku ruské invaze. Ta začala před 18 měsíci.

Západní spojenci Ukrajiny však naznačili, že by si přáli, aby se volby konaly navzdory válce, poznamenala BBC. Vyjádřil se tak nedávno americký republikánský senátor Lindsey Graham. Zelenskyj v reakci na Grahamovo vyjádření už dříve jmenoval hlavní podmínky pro uspořádání těchto voleb.

Především je to změna zákona. Další otázkou jsou finanční prostředky, neboť jen v době míru podle něj stály volby na Ukrajině pět miliard dolarů (112 miliard korun). Aby se hlasování v době bojů mohlo konat, jeho země by podle něj potřebovala finanční podporu od svých partnerů. V rozhovoru pro portugalskou televizi pak upřesnil některé podmínky pro konání voleb.

„Volby by měly být na našem území, aby měli možnost volit vojáci, v první linii, proto potřebujeme pozorovatele z celého světa. Chci, aby vše bylo podle zákona, transparentní a demokratické, jako tomu bylo ve volbách, kdy jsem se stal prezidentem. Kdy všichni říkali, (že to byly) čisté volby,“ řekl Zelenskyj a připomněl, že volit by měli mít možnost také uprchlíci, s čímž by měly pomoci západní země, a že je třeba řešit bezpečnost – zejména riziko ruského bombardování, aby lidé během hlasování byli chráněni.

Průzkumy naznačují, že Zelenskyj by ve volbách svůj prezidentský mandát s přehledem obhájil. Jeho strana Sluha národa, která stejně jako on drtivě zvítězila v parlamentních volbách v roce 2019, by však kvůli skandálům mohla přijít o parlamentní většinu.