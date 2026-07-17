Ukrajina zasáhla jednu z největších ruských rafinerií v Jaroslavli. Útočila i na moři

Ukrajina údery podniká v sebeobraně, země od února 2022 čelí ruské invazi.
Zařízení v Jaroslavli zpracovává ročně okolo 15 milionů tun ropy a produkuje paliva a další ropné produkty. Ukrajinská armáda sdělila, že výroba je důležitá pro ruský vojensko-průmyslový komplex.
Jeden ze zasažených tankerů, byl najat pro naložení ropy z černomořského terminálu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC). Reuters uvedl, že plavidlo si pronajala americká společnost ExxonMobil. Tanker po útoku vyslal nouzový signál a CPC k plavidlu vyslala záchranáře, kteří pomohli s uhašením požáru. Palubu následně opustilo 13 členů posádky, dalších devět na lodi zůstalo. Loď je poškozená, proto nebude nabírat náklad z terminálu.
Server Ukrajinska pravda informovala také o ukrajinském zásahu tankeru na převoz plynu.
Ukrajina v posledních týdnech vystupňovala údery na tankery, čímž se snaží ochromit zásobování ruských sil na anektovaném Krymu a na okupovaných územích. Ukrajinské síly rovněž útočí na takzvanou ruskou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení západních sankcí.