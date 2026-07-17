Ukrajina zasáhla jednu z největších ruských rafinerií v Jaroslavli. Útočila i na moři

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  20:41aktualizováno  20:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ukrajinská armáda zasáhla ruskou rafinerii v Jaroslavli, která patří k největším zařízením tohoto druhu v Rusku, oznámilo vedení ukrajinské armády. To rovněž ohlásilo zasažení dvou ruských tankerů, remorkéru a hlídkové lodi v Azovském a Černém moři.

Ukrajina údery podniká v sebeobraně, země od února 2022 čelí ruské invazi.

Zařízení v Jaroslavli zpracovává ročně okolo 15 milionů tun ropy a produkuje paliva a další ropné produkty. Ukrajinská armáda sdělila, že výroba je důležitá pro ruský vojensko-průmyslový komplex.

Jeden ze zasažených tankerů, byl najat pro naložení ropy z černomořského terminálu Kaspického ropovodního konsorcia (CPC). Reuters uvedl, že plavidlo si pronajala americká společnost ExxonMobil. Tanker po útoku vyslal nouzový signál a CPC k plavidlu vyslala záchranáře, kteří pomohli s uhašením požáru. Palubu následně opustilo 13 členů posádky, dalších devět na lodi zůstalo. Loď je poškozená, proto nebude nabírat náklad z terminálu.

Server Ukrajinska pravda informovala také o ukrajinském zásahu tankeru na převoz plynu.

Ukrajina v posledních týdnech vystupňovala údery na tankery, čímž se snaží ochromit zásobování ruských sil na anektovaném Krymu a na okupovaných územích. Ukrajinské síly rovněž útočí na takzvanou ruskou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení západních sankcí.

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