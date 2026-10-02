Záchranáři z Volgogradu převezli jednoho člověka do nemocnice, hasiči lokalizovali požár. Uvedl to Andrej Bočarov, gubernátor daného regionu na jihu evropské části Ruska.
Dále ale neupřesnil, které konkrétní provozy ukrajinské drony zasáhly. Ve Volgogradu se nachází velká rafinerie, která sousedí s chemickým podnikem. U těchto areálů podle telegramového kanálu Astra vypukl požár. Kanál poznamenal, že z dostupných záběrů nelze přesně určit místo požáru.
Produkty zmíněné chemičky mají podle Astry dvojí využití, což znamená, že podnik je důležitý i pro vojenské účely. Volgogradská rafinerie patří k největším v Rusku se specializací na produkci paliv a maziv. Její roční zpracovatelské možnosti činí až 15,7 milionu tun ropy, takže má zhruba pětiprocentní podíl na ruské rafinační kapacitě. Tato rafinerie se již dříve stala terčem ukrajinských úderů, kvůli kterým se část provozu musela zastavit.
Podle kanálu Astra ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija omezil provoz na letišti ve Volgogradu. Lidé hlásili, že v různých částech města se ozývaly exploze, a natočili, jak protivzdušná obrana zasáhla jeden z dronů.
Kanál Astra také informoval, že podle jeho analýzy se stala terčem ukrajinského úderu ropná stanice v Samaře, ve které vypukl požár. Zařízení je největším ropným úložištěm v Evropě se 71 skladovacími nádržemi a je klíčovým uzlem pro distribuci ropy. Samarské úřady se k požáru v areálu nevyjádřily.
Úřady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska oznámily, že trosky dronu lehce poškodily jistý podnik v Tuapse. Podrobnosti ale nesdělily. V tomto černomořské přístavním městě je rafinerie, v přístavu je pak terminál pro vývoz obilí.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana v noci zachytila a zlikvidovala 646 ukrajinských dronů, a to mimo jiné nad Belgorodskou, Brjanskou, Kurskou, Voroněžskou, Rostovskou či Volgogradskou oblastí, nad okupovaným Krymem i nad vodami Černého a Azovského moře. O případných škodách se ruské ministerstvo nezmiňuje.
Rusové útočí na Jižní most v Kyjevě
Ruská armáda mezitím znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra, oznámil starosta Vitalij Kličko. Později uvedl, že most je uzavřen pro dopravu a další dva mosty – Patonův a Metro – jsou pro dopravu omezeny částečně.
Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že zasáhlo most sloužící k přesunům vojsk a přepravě vojenského nákladu pro ukrajinskou armádu na Donbase.
Jižní most (Pivdennyj most) je více než kilometr dlouhý zavěšený most přes řeku Dněpr. Je jedním z nejdůležitějších kyjevských mostů, spojuje pravobřežní a levobřežní část metropole. Kromě vozovky vede po mostě i trať kyjevského metra; nejde o železniční most. Železniční a silniční most je podle stanice v Kyjevě Darnyckyj most, ale o jeho zásahu nejsou informace. Ruská armáda jméno mostu nesdělila.
Ruské drony na Jižní most útočily podle ukrajinských úřadů už ve čtvrtek. První tehdejší útok podle činitelů nezpůsobil na této dopravní stavbě kritické škody, večer Kličko informoval o dalším úderu a poškození mostního pilíře, zábradlí, povrchu vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Dnes brzy ráno oznámil další útok na Jižní most, k němu zatím podrobnosti nesdělil. Následně informoval o přerušení dopravy na Jižním mostě a jejím omezení na dalších dvou mostech.
Důvody pro omezení dopravy na Patonově mostě a mostě Metro nicméně nejsou z dosavadních informací zcela jasné. Nejsou zprávy o tom, že by některý z těchto dvou mostů byl zasažen, napsal The Kyiv Independent.
Podle ukrajinské služby BBC uzavírky mostů způsobily ve městě značné logistické potíže. Média informují o množství osob na zastávkách veřejné dopravy, dopravních zácpách a stovkách lidí, kteří přes mosty přecházejí pěšky, uvedla stanice.
Podle BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků v ukrajinské metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Pro obyvatele Kyjeva to je další jasné připomenutí toho, že Rusko se na něj zaměřilo a dělá vše pro to, aby život ve městě narušilo.
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Ukrajinské letectvo sdělilo, že ruské síly v noci zaútočily na Ukrajinu se 108 bezpilotními stroji. Obránci sestřelili, případně radioelektronickým bojem neutralizovali 88 dronů. Ruské drony podle zveřejněné bilance zasáhly 11 míst a na dalších pěti místech dopadly trosky sestřelených strojů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal, že vedle Jižního mostu v Kyjevě a tamního bytového domu ruské drony během noci zasáhly i školku v Chersonu, obchod s potravinami v Charkově či bytové domy v Kramatorsku a Sumách. Poznamenal, že útokům čelily i Dněpropetrovská, Oděská, Charkovská, Kyjevská, Poltavská a Rivenská oblast a že úřady evidují celkem čtyři zraněné.
Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža informoval, že pod útoky ruských dronů se ocitly Nikopol a okolní obce, zasaženy byly mimo jiné obchod s potravinami, infrastrukturní objekty a bytové domy. Zraněn byl jeden člověk.