Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Zatím poslední úlovek si Síly bezpilotních sytémů připsaly ve čtvrtek, kdy v Doněcké oblasti zasáhly raketový komplet Tor-M1. „Devátý systém PVO zničený za prvních devět dubnových dnů. Čistíme oblohu od nepřátelské protivzdušné obrany,“ oznámil velitel ukrajinských dronařů Robert „Maďar“ Brovdi.
Jeho jednotky kromě toho kolem Velikonoc zničily několik systémů Buk-M3, Tor-M2 a raritní radar Zoopark-1M určený k odhalení pozic nepřátelského dělostřelectva. Brovdi se také přihlásil k útoku na fregatu Admirál Grigorovič a dalším úderům na ropné terminály Primorsk a Usť-Luga ve Finském zálivu.
Francouzský OSINT analytik Clément Molin spočítal, že počet ukrajinských útoků kamikaze drony dlouhého doletu v březnu vůbec překonal počet ruských útoků na Ukrajinu. Ukrajinci jich vyslali asi 7 000, Rusové „jen“ 5 500. Hlavním cílem ukrajinské kampaně byly rafinerie, ropné terminály a ropovody.
Od února rapidně roste také počet útoků drony FP-1 nebo FP-2 ve vzdálenosti přes dvacet kilometrů od fronty. Směřují hlavně na ruské systémy protivzdušné obrany, radary, odpalovací zařízení, salvové raketomety, vlaky, muniční sklady, týlové základny, sklady, letadla, vrtulníky a transformátory.
Všímají si toho i ruští komentátoři. „Ukrajinské jednotky plánují dlouhodobou kampaň zaměřenou na likvidaci PVO na ruském území. Potrvá až do léta 2026. Právě za tímto účelem během podzimu a zimy shromažďovaly zdroje. Útoky tak budou ještě dlouho pokračovat,“ píše ruský vojenský komentátor s přezdívkou Rybar.