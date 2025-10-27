Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Autor: ,
  21:07aktualizováno  21:07
Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem ukrajinských úderů. Připustil, že se bojuje přímo ve městě Pokrovsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, které se zdá být hlavním cílem ruské ofenzívy.
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při obědě v Bílém domě. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

Ukrajina zaútočila na ropnou rafinerii v Rjazani. (5. září 2025)
Jedna z největších ruských ropných rafinerií - Kiriši v Leningradské oblasti -...
Ukrajinský dron nedaleko Pokrovsku sestřelil ruský vrtulník Mi-8 (29. září 2025)
Ukrajinští vojáci u Pokrovsku (9. září 2025)
14 fotografií

„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní.

Ukrajina aktivně využívá své drony dalekého doletu a střely s plochou dráhou lety k napadání strategicky důležitých objektů v Rusku, poznamenal server RBK-Ukrajina. Připomněl, že ukrajinské síly podle generálního štábu v noci na 23. října poškodily jednu z největších ruských rafinérií v Rjazani a o dva dny dříve britskými střelami Storm Shadow zasáhly v Brjanské oblasti chemický závod vyrábějící výbušniny a raketové palivo.

Ukrajinská armáda útoky na objekty ruského ropného průmyslu podniká od léta pravidelně a označuje je za vojenské cíle zajišťující potřeby ruské armády ve válce proti Ukrajině.

Zelenskyj se zmínil i o nových potřebách posílení ukrajinské protivzdušné obrany v podmínkách, kdy země čelí ruským útokům na infrastrukturu a energetická zařízení. „Objevily se zprávy o ruských úderech na naši infrastrukturu a energetická zařízení. Identifikovali jsme nové obranné potřeby a úkoly pro spolupráci s partnery s cílem zajistit dodávky konkrétních prostředků protivzdušné obrany,“ řekl..

Pokrovsk jako hlavní cíl Rusů.

Zelenskyj se vyjádřil i ruským pokusům získat Pokrovsk. „Právě tam je nyní nasazeno nejvíce okupantských sil, které vyvíjejí velkou útočnou aktivitu. Boje pokračují ve městě. To je jejich hlavní cíl, právě Pokrovsk,“ zdůraznil Zelenskyj..

Podle ukrajinských obránců je situace těžká, ruské jednotky se snaží obklíčit město, podnikají útoky a za pomoci dronů a řízených leteckých pum se snaží odříznout obránce od zásobování. Nejkomplikovanější je nyní situace jižně od Pokrovska, napsal portál RBK-Ukrajina.

V samém městě pokračují přestřelky a do bojů jsou nasazovány drony. Ukrajinští vojáci podnikají protiútoky proti pokusům nepřátel proniknout ve skupinách do větší hloubky ukrajinské obrany a zachytit se v městské zástavbě. Nepříteli se podle ukrajinských výsadkářů podařilo proniknout do města díky převaze v počtu vojáků i nasazených zbraní, ale Rusové se až dosud úplně nezmocnili ani jedné čtvrti.

Ukrajinský generální štáb v neděli připustil, že situace u Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu zůstává složitá, Rusko tam má podle něj početní převahu a zesiluje útoky. Velení ukrajinské armády informovalo také o pronikání malých ruských skupin do Pokrovsku, ale jejich postup a uchycení se ve městě podle tvrzení generálního štábu zastavují ukrajinští vojáci.

Server Ukrajinska pravda s odvoláním na své informace píše, že v Pokrovsku se nachází nejméně 250 ruských vojáků. Logistika týkající se Pokrovsku je plně pod kontrolou dronů, ukrajinští vojáci chodí k pozicím deset až 15 kilometrů pěšky, uvádí dále Ukrajinska pravda a dodává, že Pokrovsku a Myrnohradu hrozí obklíčení.

Americký Institut pro studium války (ISW) odhaduje, že Rusové dosahují u Pokrovsku a Myrnohadu takticky významných zisků, ale to podle institutu pravděpodobně nepředznamenává bezprostřední zhroucení ukrajinské obrany v regionu. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda podnikla kroky k posílení svých pozic v Pokrovsku.

Vstoupit do diskuse

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Z Belgie se stává narkostát, uvedl v anonymním dopise místní soudce

Nehoda náklaďáků blokovala D5 téměř celý den, kolona měřila až sedm kilometrů

Poslední slovo

Odkud kouká Mlok. Juden raus, zní Evropou, u nás naštěstí jen na vysokých školách

Česko čeká větrný a deštivý týden, na horách napadne až 20 centimetrů sněhu

Úhel pohledu

Čínské nepřátelské aktivity v Británii narůstají. A zdá se, že ohrožují bezpečnost této země

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Názor

Pokrytectví mladých politiků aneb Jak se z dovolené Andreje Babiše stala jeho politická slabost

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Česko stojí na straně práva a pravdy, řekl Pavel diplomatům. Varoval před Ruskem

Podnikatelé ve víru bouřlivých dějin. Od posledních Přemyslovců přes Baťu po 21. století

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.