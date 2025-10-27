Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní.
Ukrajina aktivně využívá své drony dalekého doletu a střely s plochou dráhou lety k napadání strategicky důležitých objektů v Rusku, poznamenal server RBK-Ukrajina. Připomněl, že ukrajinské síly podle generálního štábu v noci na 23. října poškodily jednu z největších ruských rafinérií v Rjazani a o dva dny dříve britskými střelami Storm Shadow zasáhly v Brjanské oblasti chemický závod vyrábějící výbušniny a raketové palivo.
Ukrajinská armáda útoky na objekty ruského ropného průmyslu podniká od léta pravidelně a označuje je za vojenské cíle zajišťující potřeby ruské armády ve válce proti Ukrajině.
Zelenskyj se zmínil i o nových potřebách posílení ukrajinské protivzdušné obrany v podmínkách, kdy země čelí ruským útokům na infrastrukturu a energetická zařízení. „Objevily se zprávy o ruských úderech na naši infrastrukturu a energetická zařízení. Identifikovali jsme nové obranné potřeby a úkoly pro spolupráci s partnery s cílem zajistit dodávky konkrétních prostředků protivzdušné obrany,“ řekl..
Pokrovsk jako hlavní cíl Rusů.
Zelenskyj se vyjádřil i ruským pokusům získat Pokrovsk. „Právě tam je nyní nasazeno nejvíce okupantských sil, které vyvíjejí velkou útočnou aktivitu. Boje pokračují ve městě. To je jejich hlavní cíl, právě Pokrovsk,“ zdůraznil Zelenskyj..
Podle ukrajinských obránců je situace těžká, ruské jednotky se snaží obklíčit město, podnikají útoky a za pomoci dronů a řízených leteckých pum se snaží odříznout obránce od zásobování. Nejkomplikovanější je nyní situace jižně od Pokrovska, napsal portál RBK-Ukrajina.
V samém městě pokračují přestřelky a do bojů jsou nasazovány drony. Ukrajinští vojáci podnikají protiútoky proti pokusům nepřátel proniknout ve skupinách do větší hloubky ukrajinské obrany a zachytit se v městské zástavbě. Nepříteli se podle ukrajinských výsadkářů podařilo proniknout do města díky převaze v počtu vojáků i nasazených zbraní, ale Rusové se až dosud úplně nezmocnili ani jedné čtvrti.
Ukrajinský generální štáb v neděli připustil, že situace u Pokrovsku a nedalekého Myrnohradu zůstává složitá, Rusko tam má podle něj početní převahu a zesiluje útoky. Velení ukrajinské armády informovalo také o pronikání malých ruských skupin do Pokrovsku, ale jejich postup a uchycení se ve městě podle tvrzení generálního štábu zastavují ukrajinští vojáci.
Server Ukrajinska pravda s odvoláním na své informace píše, že v Pokrovsku se nachází nejméně 250 ruských vojáků. Logistika týkající se Pokrovsku je plně pod kontrolou dronů, ukrajinští vojáci chodí k pozicím deset až 15 kilometrů pěšky, uvádí dále Ukrajinska pravda a dodává, že Pokrovsku a Myrnohradu hrozí obklíčení.
Americký Institut pro studium války (ISW) odhaduje, že Rusové dosahují u Pokrovsku a Myrnohadu takticky významných zisků, ale to podle institutu pravděpodobně nepředznamenává bezprostřední zhroucení ukrajinské obrany v regionu. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda podnikla kroky k posílení svých pozic v Pokrovsku.