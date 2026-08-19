Ukrajinské drony znovu udeřily na Wildberries. Rozsáhlý sklad zachvátil požár

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  8:32aktualizováno  8:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: east2west news / WillWest NewsProfimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ukrajinské drony v noci opět zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Sklad internetového prodejce Wildberries byl ve středu ráno stále v plamenech a stoupal z něj hustý kouř. Další dron způsobil menší požár v průmyslové oblasti města Ufa. Záchranáři se ho snaží uhasit.

Kyjev letos zesílil útoky na Rusko. Pomocí raket dlouhého doletu a dronů útočí na vojenský průmysl a energetická zařízení. Stále častěji také bombarduje rozsáhlé sklady společnosti Wildberries, známé jako ruská obdoba Amazonu, a ničí tak zboží v hodnotě miliard dolarů. Ukrajina uvedla, že už vyřadila z provozu nejméně sedm z deseti největších logistických center společnosti.

Dronovým útokům čelilo v noci na středu také město Ufa.

„Jednalo se celkem o sedm dronů, z nichž čtyři byly sestřeleny. Jeden zasáhl průmyslovou zónu a způsobil malý požár, který nyní hasíme,“ napsal Chabirov na Telegramu.

Další dron podle něj dopadl na obytnou budovu a poškodil její horní patra. Jeden člověk utrpěl zranění a byl hospitalizován.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty protivníka nebo jeho energetickou infrastrukturu, při útocích však umírají i civilisté.

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