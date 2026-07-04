Podle fotografií a videozáznamů došlo k poškození petrohradského ropného terminálu. „Úřady se v současné době k příčině explozí a šíření černého kouře nad městem nevyjádřily,“ napsal ukrajinský portál Militarnyi.
O požáru u petrohradského skladu s ropou informuje i tamní portál Bumaga. Odkázal na bezpečnostní kamery a připomněl, že stejný terminál hořel již na začátku června. „Přístav stále hoří. Mnoho zásahů. Některé nádrže byly pravděpodobně prázdné,“ uvedl telegramový kanál Exilenova+
Gubernátor Petrohradu Alexandr Beglov podle agentury Reuters uvedl, že město s šesti miliony obyvatel se stalo terčem rozsáhlého dronového útoku, při kterém byl zasažen místní ropný terminál. Uvedl, nikdo nebyl zraněn a následky útoku byly již vyřešeny.
„Podle analýzy otevřených zdrojů požár vypukl v areálu společnosti Petěrburgskij něftnyj terminal. Terminál se nachází v bezprostřední blízkosti Velkého přístavu Petrohrad a slouží k překládce ropy a ropných produktů mezi železniční, potrubní a námořní dopravou,“ popsala ukrajinská agentura UNN.
Útok později na telegramovém kanálu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ukrajinské obranné síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku,“ napsal.
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko informoval o jiném dronovém útoku, a to na přístav Vysock, který leží asi 160 kilometrů severozápadně od Petrohradu ve Finském zálivu. V tomto přístavu se nakládá ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn.
Ukrajina v letošním roce zintenzivnila útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, což vede k nedostatku paliva v některých částech Ruska. Kyjev noční útoky neokomentoval.