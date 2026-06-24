Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

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  12:35
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Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026) | foto: Reuters

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Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z tvrzení ukrajinských sil, nýbrž i ze satelitních snímků zveřejněných soukromou společností Vantor. Podívejte se, jak se Ukrajina snaží dobýt své území zpět.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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