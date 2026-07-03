Noční úder na město Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zasáhl obytný dům a způsobil smrt dvou žen a zranění muže, uvedl na telegramu šéf regionální správy Oleh Hryhorov.
Sedm zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západě Ukrajiny, uvedl náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, jejíž součástí jsou téměř každonoční vzdušné útoky.
V Kyjevě v pátek lidé drží smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, který patřil k největším za poslední týdny. Záchranné týmy během dnešní noci objevily další tři mrtvá těla, čímž počet obětí vzrostl na 30, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské zdravotnické úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko na telegramu uvedl, že útok zranil 91 lidí.
Moskva podle slov svých činitelů útokem reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře.Tu podle ruských médií Ukrajina zasáhla i v noci na pátek v Belgorodu. Agentura TASS s odvoláním na místní činitele napsala, že při útoku na město zemřela jedna žena.