Skupina ruských vojáků se tento týden pokusila uprchnout z delty Dněpru, ale nedostala se daleko. Jejich malý člun, zamaskovaný rákosím a blátem, zasáhl ukrajinský dron. Útěk ukončila mohutná exploze, která ukázala krutou realitu bojů na zaplavených ostrovech jižně od Chersonu.
V deltě podle ukrajinské armády hladoví několik set okupačních vojáků, kteří se ocitli v sevření mezi ukrajinským a ruským břehem a pod stálým dohledem dronů. „Oblast je pro Rusko zónou smrti,“ řekl webu listu The Daily Telegraph plukovník Oleksandr Zavtonov z ukrajinské námořní pěchoty.
Dněpr tvoří od osvobození Chersonu v listopadu 2022 frontovou linii – Ukrajina drží pravý břeh, Rusko levý. Bažinaté ostrovy mezi nimi se proměnily v zemi nikoho, kde přežití závisí na maskování a štěstí.
„Ruští vojáci jsou odříznuti od zásobování, mnozí z nich pijí vodu z řeky, aby přežili,“ popsal Zavtonov. Podle ukrajinských odhadů v deltě od začátku roku zemřelo více než pět tisíc ruských vojáků.
„Nepřátelské útoky provádějí malé skupiny, které se snaží maskovat – což je taktika, která se na začátku války nepoužívala,“ uvedla Oksana Kuzanová z Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci.
„Ruské formace, které zůstaly na ostrovech v deltě Dněpru, čelí vážným problémům s potravinami, municí a střídáním vojáků,“ dodala.
Střídání je takřka nemožné
Ruští velitelé navzdory opakovaným neúspěchům posílají své muže přes vodu, aby udrželi pozorovací stanoviště a získávali zpravodajské informace. „Jde o rozsáhlou vodní oblast. Na samotných ostrovech se není kde schovat a terén je převážně bažinatý, takže jednotky, které jím procházejí, budou příliš zranitelné,“ řekl Zavtonov.
Podle analytika Johna Hardieho z americké Nadace pro obranu demokracií činí podmínky v deltě zásobování a střídání jednotek téměř nemožnými. „V této fázi války je přesun na pozice a zpět jednou z nejnebezpečnějších věcí, které můžete udělat,“ popsal.
Rusové se nyní při pohybu spoléhají na mlhu a déšť v naději, že počasí ochromí ukrajinské drony. „Nepřítel spoléhá na moment překvapení. Ale my sledujeme všechno,“ konstatoval Zavtonov.
Rusko v minulém týdnu zaútočilo v Chersonské oblasti na konvoj humanitární mise OSN. OSN úder označila nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin. Zaměstnanci OSN vyvázli bez zranění.
Rusové se sice na podzim 2022 stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.