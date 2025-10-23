Ruští vojáci uvázli v zóně smrti v deltě Dněpru. Nemají munici, pijí vodu z řeky

Stovky ruských vojáků zůstávají na ostrovech v deltě řeky Dněpr, kde čelí nedostatku potravin, munice i potížím se střídáním jednotek. Ukrajinská armáda oblast neustále sleduje pomocí dronů a označuje ji za jedno z nejrizikovějších míst frontové linie. Podmínky v bažinatém terénu ztěžují jakýkoli pohyb nebo ústup.

Skupina ruských vojáků se tento týden pokusila uprchnout z delty Dněpru, ale nedostala se daleko. Jejich malý člun, zamaskovaný rákosím a blátem, zasáhl ukrajinský dron. Útěk ukončila mohutná exploze, která ukázala krutou realitu bojů na zaplavených ostrovech jižně od Chersonu.

V deltě podle ukrajinské armády hladoví několik set okupačních vojáků, kteří se ocitli v sevření mezi ukrajinským a ruským břehem a pod stálým dohledem dronů. „Oblast je pro Rusko zónou smrti,“ řekl webu listu The Daily Telegraph plukovník Oleksandr Zavtonov z ukrajinské námořní pěchoty.

Bojovníci 40. pobřežní obranné brigády na palubě bezpilotní lodi Barracuda během testovacích jízd na jižní Ukrajině. (29. září 2025)
Vojáci 40. pobřežní obranné brigády při cvičení na jižní Ukrajině. (13. října 2025)
Vojáci 40. pobřežní obranné brigády při cvičení na jižní Ukrajině. (17. října 2025)
Vojáci 40. pobřežní obranné brigády při cvičení na jižní Ukrajině. (17. října 2025)
Dněpr tvoří od osvobození Chersonu v listopadu 2022 frontovou linii – Ukrajina drží pravý břeh, Rusko levý. Bažinaté ostrovy mezi nimi se proměnily v zemi nikoho, kde přežití závisí na maskování a štěstí.

„Ruští vojáci jsou odříznuti od zásobování, mnozí z nich pijí vodu z řeky, aby přežili,“ popsal Zavtonov. Podle ukrajinských odhadů v deltě od začátku roku zemřelo více než pět tisíc ruských vojáků.

„Nepřátelské útoky provádějí malé skupiny, které se snaží maskovat – což je taktika, která se na začátku války nepoužívala,“ uvedla Oksana Kuzanová z Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci.

„Ruské formace, které zůstaly na ostrovech v deltě Dněpru, čelí vážným problémům s potravinami, municí a střídáním vojáků,“ dodala.

Střídání je takřka nemožné

Ruští velitelé navzdory opakovaným neúspěchům posílají své muže přes vodu, aby udrželi pozorovací stanoviště a získávali zpravodajské informace. „Jde o rozsáhlou vodní oblast. Na samotných ostrovech se není kde schovat a terén je převážně bažinatý, takže jednotky, které jím procházejí, budou příliš zranitelné,“ řekl Zavtonov.

Podle analytika Johna Hardieho z americké Nadace pro obranu demokracií činí podmínky v deltě zásobování a střídání jednotek téměř nemožnými. „V této fázi války je přesun na pozice a zpět jednou z nejnebezpečnějších věcí, které můžete udělat,“ popsal.

Rusové se nyní při pohybu spoléhají na mlhu a déšť v naději, že počasí ochromí ukrajinské drony. „Nepřítel spoléhá na moment překvapení. Ale my sledujeme všechno,“ konstatoval Zavtonov.

Rusko v minulém týdnu zaútočilo v Chersonské oblasti na konvoj humanitární mise OSN. OSN úder označila nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin. Zaměstnanci OSN vyvázli bez zranění.

Rusové se sice na podzim 2022 stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.

