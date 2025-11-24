Co když mír nebude? Ukrajina čelí rekordní vlně dezercí, frontu není kým lepit

Zatímco svět diskutuje o americkém mírovém plánu pro Ukrajinu, její armáda čelí prudkému nárůstu dezercí a samovolného opouštění formací. Letos jich přibylo víc než za celé předchozí tři roky. Kyjev zápasí s doplňováním lidských sil ve chvíli, kdy ruský postup na Donbasu nabírá tempo.
Ukrajinští vojáci evakuují zraněného spolubojovníka poblíž frontového města...

Ukrajinští vojáci evakuují zraněného spolubojovníka poblíž frontového města Kosťantynivka v Doněcké oblasti. (12. listopadu 2025) | foto: Iryna Rybakova / Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ground Forces / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinský voják hledá nepřátelské drony ve frontovém městě Kosťantynivka. (12....
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...
47 fotografií

„Počet lidí, kteří opustili své formace, bude brzy stejně vysoký jako počet vojáků v naší armádě,“ prohlásil opoziční poslanec Roman Kostěnko, který působí jako šéf bezpečnostního výboru ukrajinského parlamentu.

Jeho slova podtrhují rostoucí krizi lidských zdrojů, jež doléhá na ukrajinskou armádu po téměř čtyřech letech bojů, zatímco Rusové postupují a sahají po dobytí klíčového Pokrovsku na Donbasu. Dezerce, neoprávněná absence a útěky do zahraničí představují zásadní problém.

Ukrajinská prokuratura od února 2022 do letošního října zaznamenala 56 tisíc případů zběhnutí a 255 tisíc případů samovolného opuštění jednotky, píše portál The New Voice of Ukraine. Letos počet těchto přestupků výrazně stoupl a překonal souhrnné údaje z let 2022 až 2024.

„Každé dvě minuty někdo uteče z naší armády. Než dočtete tento příspěvek, další voják dezertuje. Ukrajina bude o jednoho obránce slabší a nepřítel o jednoho silnější,“ napsal novinář a někdejší poslanec Ihor Lucenko. Dodal, že podle údajně oficiálních údajů dosahuje počet neoprávněného opuštění útvaru za říjen rekordních 21 600 případů.

Podle vlády ale mohou být data zavádějící – někteří vojáci jsou evidováni opakovaně za více prohřešků, zatímco jiné případy se týkají vojáků pohřešovaných v boji, u nichž není jasné, zda vůbec zběhli.

Kostěnko přičítá nárůst horšícím se podmínkám ve výcvikových centrech. Tvrdí, že až 80 procent nových branců z těchto zařízení utíká ještě před dokončením tréninku.

Válka na Ukrajině

Pohřeb obětí ruského útoku na panelák v Ternopilu (21. listopadu 2025)
Ukrajinští hasiči a záchranáři pracují na místě ruského útoku v Ternopilu, který zasáhl obytnou budovu. (20. listopadu 2025)
Ruský raketomet BM-21 Grad na pokrovské frontě (listopad 2025)
Příslušníci ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar nedaleko Kosťantynivky (20.listopadu 2025)
374 fotografií

„Země nedělá nic pro to, aby je přivedla zpět, ani pro to, aby vytvořila podmínky, za kterých by se báli zběhnout,“ míní podle listu The Times.

Exodus vyvolává nervozitu v Německu a Polsku

Za dezerci hrozí na Ukrajině až 12 let vězení, zatímco za samovolné opuštění útvaru může padnout desetiletý trest. K soudům se ale dostává jen kolem pěti procent případů, uvádí analytik Oleksandr Kovalenko.

Kritici viní vládu, že namísto budování udržitelného systému mobilizace se spoléhá na agresivní odvody v ulicích.

Problém ještě prohloubila srpnová reforma, která umožnila mužům mladším 23 let vycestovat do zahraničí. Opatření mělo omezit praxi, kdy rodiče posílali své syny pryč před jejich osmnáctými narozeninami, místo toho ale spustilo masový exodus.

Za poslední tři měsíce podle polské pohraniční stráže opustilo zemi 100 tisíc mladých Ukrajinců, z nichž mnozí zamířili přes Polsko do Německa.

„Nemáme zájem na tom, aby mladí ukrajinští muži trávili čas v Německu místo toho, aby bránili svoji vlast,“ prohlásil Jürgen Hardt z vládní křesťanskodemokratické CDU. Rostoucí počet mladých Ukrajinců v této zemi je podle něho trend, kterému je třeba se věnovat.

Polská krajně pravicová strana Konfederace podle portálu Politico zašla ještě dál, když uvedla, že „Polsko nemůže být útočištěm pro tisíce mladých mužů, kteří by měli bránit svou vlast, a zatěžují polské daňové poplatníky náklady na svoji dezerci“.

Branná povinnost byla loni na Ukrajině snížena z 27 na 25 let. Po vpádu ruských vojsk úřady napadené země mobilizovaly muže podléhající branné povinnosti ve věku od 27 do 60 let.

Co když mír nebude? Ukrajina čelí rekordní vlně dezercí, frontu není kým lepit

