Jste legitimní cíle, hrozí Medvěděv britským novinářům kvůli smrti generála

„Ti, kdo páchají zločiny proti Rusku, mají vždycky komplice. I oni jsou nyní legitimními vojenskými cíli. Do této kategorie lze zařadit i ubohé šakaly z The Times, kteří se zbaběle schovali za svůj redakční článek. To znamená celé vedení tohoto listu,“ napsal Medveděv na Telegramu.

Ruský exprezident přidal také další hrozbu. „Novináři z Timesů by si měli dávat pozor, protože v Londýně je možné všechno,“ vzkázal.

Medveděvova slova vyvolala odezvu v nejvyšších patrech britské politiky. Mluvčí premiéra Keira Starmera je označil za poslední z řady zoufalých výroků, které přicházejí od vlády Vladimira Putina.

„Na rozdíl od Ruska je svobodný tisk základním kamenem naší demokracie a jakékoli hrozby ze strany Ruska bereme vážně,“ řekl.

Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že Medveděvova „gangsterská hrozba“ novinářům The Times zavání zoufalstvím. „Naše noviny představují to nejlepší z britských hodnot: svobodu, demokracii a nezávislé myšlení,“ napsal Lammy.

Medveděv hrozil také lídrům NATO

Šéf radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Kirillov zahynul v Moskvě poté, co v jeho blízkosti vybuchla bomba umístěná na elektrokoloběžce. K atentátu se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU.

Ta v pondělí oznámila, že Kirillova viní ze spáchání válečných zločinů. „Na jeho příkaz se více než 4800krát použila chemická munice, kvůli které bylo hospitalizováno na 2000 ukrajinských vojáků,“ uvedla SBU. Kyjev jej proto považoval za „zcela legitimní cíl“ v rámci války.

Za ten ho ve středu označila také redakce The Times. „Jde o legitimní obranný akt ohroženého národa. Atentát je zásah proti agresorovi. Zdůrazňuje potřebu, aby západní vlády daly Ukrajině veškerou podporu, kterou potřebuje k vedení spravedlivé sebeobranné války,“ stojí v jeho úvodníku.

Kirillov je od začátku bojů na Ukrajině nejvyšším ruským vojenským představitelem, který zemřel při atentátu mimo frontovou linii.

Medveděv ve středu pohrozil také představitelům NATO, kteří pomáhají Ukrajině. „Je jich celá legie. Není ani dost místa na jejich výčet, ale všichni tito lidé mohou a měli by být považováni za legitimní vojenské cíle ruského státu. A pro všechny ruské vlastence, když na to přijde,“ napsal.

Medveděv, jenž post prezidenta zastával v letech 2008 až 2012, se po invazi na Ukrajinu stal jednou z nejhlasitějších proválečných osobností Ruska. Na Telegramu pravidelně sdílí plamenné výpady proti Západu, ve kterých nabádá k jeho zničení, klidně i za použití jaderných zbraní.