„Jednotky 90. tankové divize skupiny vojsk Střed dosáhly západní hranice Doněcké lidové republiky a pokračují v rozvoji ofenzívy na území Dněpropetrovské oblasti,“ uvedlo ministerstvo obrany v nedělním prohlášení.

Podle ministerstva byly v těchto bojích poraženy čtyři mechanizované brigády, útočná brigáda, dvě výsadkové útočné brigády, brigáda bezpilotních systémů Ozbrojených sil Ukrajiny, dvě brigády námořní pěchoty a tři brigády Národní gardy.

Ztráty nepřítele činily sedm obrněných bojových vozidel, čtyři automobily, 10 dělostřeleckých děl. Byl zničen muniční sklad, uvádí se ve zprávě.

Pokud se informace ruské strany, kterou nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, potvrdí, Dněpropetrovská oblast by se po Sumské, Charkovské, Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti stala dalším ukrajinským regionem, kde se v současnosti odehrávají pozemní boje.

Vstup ruské armády do Dněpropetrovské oblasti by podle agentur znamenal další symbolický neúspěch pro ukrajinské síly, které se na frontě potýkají s nedostatkem mužů a zbraní. Kromě symbolického aspektu by mohl mít také strategickou hodnotu v době diplomatických jednání o ukončení války, na která tlačí Washington, připomněla agentura AFP.

Před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Dněpropetrovské oblasti přibližně tři miliony lidí, z toho asi milion v regionální metropoli Dnipru, které je pravidelně terčem ruský vzdušných úderů. Po začátku invaze tam našlo útočiště mnoho obyvatel Ukrajiny, kteří utekli před boji v Donbasu.

Takzvanou Doněckou lidovou republiku (DNR) na východě Ukrajiny anektovalo Rusko v roce 2022 v rozporu s mezinárodním právem spolu s Luhanskou lidovou republikou (LNR) a Záporožskou a Chersonskou oblastí. Jejich plné ovládnutí patří k deklarovaným cílům ruské invaze do sousední země.