Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování velikonočního příměří v tisícovkách případů

Autor: ,
  9:47
Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování příměří, vyhlášeného na pravoslavné Velikonoce. Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany.
Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)

Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026) | foto: Reuters

Oslavy pravoslavných Velikonoc v Doněcku (11. dubna 2026)
Věřící zapalují svíčky během bohoslužby před pravoslavnými Velikonocemi, v...
Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)
Oslavy pravoslavných Velikonoc v Doněcku (11. dubna 2026)
14 fotografií

Ruský dron zasáhl v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny sanitku a zranil tři zdravotníky. Nejsou v ohrožení života, informoval v neděli ráno náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.

Také ruští vojáci v Charkovské oblasti zajali a pak zastřelili čtyři ukrajinské vojáky, uvedl v noci portál DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Server BBC News poznamenal, že nebyl s to ověřit pravost zveřejněného videa. Ruská strana se k obvinění nevyjádřila, v minulosti ruské ministerstvo obrany ignorovalo nařčení z páchání válečných zločinů či z porušování ženevské úmluvy, dodal server.

Moskva naopak obvinila Ukrajinu z ostřelování regionů na západě země a náletů dronů. Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc mělo platit 32 hodin, od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ). Nikdo jej oficiálně nezrušil, podle dostupných zdrojů se však válčí stále.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.