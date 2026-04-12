Ruský dron zasáhl v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny sanitku a zranil tři zdravotníky. Nejsou v ohrožení života, informoval v neděli ráno náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.
Také ruští vojáci v Charkovské oblasti zajali a pak zastřelili čtyři ukrajinské vojáky, uvedl v noci portál DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Server BBC News poznamenal, že nebyl s to ověřit pravost zveřejněného videa. Ruská strana se k obvinění nevyjádřila, v minulosti ruské ministerstvo obrany ignorovalo nařčení z páchání válečných zločinů či z porušování ženevské úmluvy, dodal server.
Moskva naopak obvinila Ukrajinu z ostřelování regionů na západě země a náletů dronů. Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc mělo platit 32 hodin, od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ). Nikdo jej oficiálně nezrušil, podle dostupných zdrojů se však válčí stále.