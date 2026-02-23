Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
V Oděské oblasti podle agentury Reuters útočily ruské drony. Dva lidé, 20letá žena a 45letý muž, přišli o život, když jeden z dronů spadl na odpočívadlo pro kamiony, což způsobilo požár. Vedle dvou mrtvých si údery v Oděské oblasti vyžádaly i tři zraněné.
V Záporoží Rusové poškodili blíže neupřesněný průmyslový objekt. Vedle jednoho mrtvého je odtud hlášen i jeden zraněný. Informoval o tom šéf oblastní správy Ivan Fedorov.
Podle ukrajinského letectva Rusko v noci proti Ukrajině zaútočilo jednou balistickou raketou Iskander-M a 126 drony. Protivzdušná obrana 105 bezpilotních letounů zneškodnila. Raketa a 20 dronů zasáhly 11 míst, ještě jedno místo zasáhly trosky sestřeleného dronu.
Ukrajinské útoky směřovaly mimo jiné proti Voroněži, ležící asi 500 kilometrů jižně od Moskvy. Na město zaútočilo 14 dronů a také „vysokorychlostní cíl“, uvedl gubernátor Alexandr Gusev. Vysokorychlostním cílem měl podle BBC News nejspíše na mysli raketu.
Jako obvykle v těchto případech ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana vše sestřelila. Trosky však podle Guseva zasáhly jeden z objektů energetiky Voroněže, což způsobilo krátkodobé problémy s dodávkami elektřiny ve dvou čtvrtích města.
Při náletu ukrajinských dronů na Almeťjevsk v Tatarstánu v ruském Povolží vypukl požár v průmyslové zóně, oznámily městské úřady. Podle telegramového kanálu Astra se cílem útoku stala ropná čerpací stanice Kalejkino. Lidé z okolí hlásili velký počet výbuchů a požár.
Stanice Deutsche Welle píše, že Kalejkino je klíčovou čerpací stanicí společnosti Transněfť, do které proudí ropa z různých míst v Rusku a skladuje se v desítkách nádrží. Dále se odsud čerpá například do rafinerie v Nižněkamsku nebo na exportní trasy včetně ropovodu Družba.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zneškodnila 152 ukrajinských dronů, z toho 65 nad Belgorodskou oblastí sousedící s Ukrajinou. Kolik dronů narušilo ruský vzdušný prostor, Moskva nezveřejňuje.
Za další „velkou zkoušku“ neděli a noc na pondělí označil belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov. Region se podle něho stal cílem ukrajinských dronových útoků i ostřelování raketami. Poškozená je podle něho kritická energetická infrastruktura.