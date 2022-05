Ukrajinci dronem údajně vyřídili další ruskou výsadkovou loď, v Podněstří zněly výbuchy

„Bezpilotní letoun Bayraktar TB2 zničil další ruskou loď. Tentokrát se jednalo o výsadkový člun projektu 11770 Serna. Tradiční přehlídka ruské Černomořské flotily 9. května se bude letos konat poblíž Hadího ostrova - na dně moře,“ napsala ukrajinská armáda.

Ukrajinská média v pátek informovala, že ve stejné oblasti byla zasažena ruská fregata a začala hořet. Kyjev ani Moskva zprávu oficiálně nepotvrdily. Podle některých zdrojů byla poškozenou lodí fregata projektu 11356 Burevestnik (Buřňák), což jsou plavidla s naváděnými raketami krátkého a dlouhého doletu.

Některé zdroje uvedly, že mohlo jít o loď Admiral Makarov, která je spolu se dvěma dalšími fregatami stejného typu ve službě ruské Černomořské flotily.

Podle agentury DPA není jasné, zda se páteční a dnešní zprávy týkají stejného incidentu, nebo zda jde o zásah dvou různých ruských plavidel.

Poradce ruského ministra vnitra Anton Heraščenko dnes řekl, že ruské plavidlo typu Serna bylo zničeno, když se na Hadí ostrov snažilo dopravit raketový systém země-vzduch TOR. Předtím byl podle něj při jiném leteckém útoku zlikvidován systém země-vzduch přímo na Hadím ostrově.

„Nepřátelské jednotky na Hadím ostrově nyní zůstávají bez letecké ochrany a budou zničeny a spáleny jako švábi či kobylky,“ uvedl na síti Telegram.

Agentura DPA připomněla, že v polovině dubna se rovněž nedaleko Hadího ostrova potopila vlajková loď Černomořské flotily, křižník Moskva. Rusko tvrdí, že se tak stalo na rozbouřeném moři, když byl křižník tažen do přístavu poté, co na něm vybuchla munice. Podle ukrajinské verze se ale loď potopila v důsledku zásahu střelami Neptun.

Podněstří hlásí čtyři noční výbuchy

Z moldavského separatistického regionu Podněstří jsou hlášeny čtyři noční výbuchy. Území podle všeho zasáhla munice vypálená z bezpilotních letadel. Oznámily to v sobotu místní úřady, jež citovala agentura Reuters.

Podobné incidenty jsou z této oblasti ovládané separatisty s vazbami na Rusko hlášeny dva týdny a vyvolávají obavy, že se boje z Ukrajiny mohou rozšířit přes hranici.

Ministerstvo vnitra Podněstří dnes zveřejnilo fotografie kráterů, jež zůstaly po nočních zásazích v Rybnické oblasti. Tamní vojenskou základu střeží ruští vojáci.

Z informace ministerstva nevyplývá, kdo je za nočními útoky. K těm z minulosti se nehlásila ukrajinská ani ruská armáda.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes po jednání se svým litevským protějškem uvedla, že Moldavsko momentálně není ohroženo. Na svém twitterovém účtu to napsal server The Kyiv Independent. Sanduová dodala, že moldavské úřady situaci sledují a dělají vše pro to, aby zabránily destabilizaci.

Rusko má v Podněstří od roku 1992, kdy byla uzavřena mírová dohoda mezi separatisty a moldavskou armádou, kontingent asi 1500 vojáků.

Jeden z ruských velitelů v dubnu řekl, že chce Rusko získat kontrolu nad celou jižní Ukrajinou, což by Rusku usnadnilo přístup do Podněstří.