Letouny F-16 budeme považovat za nosiče jaderných zbraní, varovalo Rusko

Rusko bude považovat stíhačky F-16 americké výroby za nosiče jaderných zbraní bez ohledu na jejich úpravu. Uvedlo to ruské ministerstvo zahraničí. Ukrajina nemá jaderné zbraně k dispozici a nejsou ani žádné náznaky, že by jí je Západ hodlal poskytnout. První F-16 by měla obdržet v létě od Dánska. Nizozemsko oznámilo, že ty své Kyjevu dodá v listopadu.