Kyjev zveřejnil záznam útoku na Krymský most. Rusům slibuje překvapení

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Sedmnáctého července museli Rusové zastavit provoz na Krymském mostě kvůli výbuchům. Zmínili, že exploze způsobené dvěma ukrajinskými dálkově ovládanými plavidly zapříčinily smrt dvou lidí. Ukrajina se k akci oficiálně nepřihlásila, západní média s odvoláním na zákulisní zdroje nicméně psala, že útok provedly ukrajinské tajné služby ve spolupráci s námořnictvem.

Nyní ale SBU potvrdila, že za úderem skutečně stáli Ukrajinci. Zveřejnila i video námořního dronu Sea Baby (mořské dítě) poslaného poškodit jeden betonový pilíř nenáviděného symbolu ruské okupace Krymu. Podle Maljuka dron nesl 850 TNT.

SBU poskytla stanici CNN další dvě videa, které ukazují účinek jednoho dronu na silniční část mostu a poté další výbuch dronu na železničním úseku mostu.

Maljuk řekl, že akci připravovali měsíce. „V závěrečné fázi přípravy jsme nemohli ani pomyslet na spánek nebo jídlo. Plně jsme se soustředili na operaci. Poslední dny jsme byli dost nervózní. Když došlo k výbuchu, byli jsme tak šťastní a začali jsme si gratulovat. Byl to velmi emotivní okamžik pro nás všechny a naše vítězství, které určitě brzy přijde.“

Maljuk rovněž prozradil, kde SBU vodní drony vyrábí. „Naše drony vznikají v jednom z našich podzemních zařízení na Ukrajině. V současné době vyvíjíme a realizujeme mnoho různých zajímavých operací, zejména v Černém moři. Slibuji vám, že to bude překvapení, zvláště pro naše nepřátele.“

Šéf SBU zdůraznil, že žádná soukromá společnost není zapojena do vývoje bezpilotních plavidel. Řekl též, že západní státy sice projevují o domácí ukrajinskou technologii a zkušenosti s jejím používáním zájem, nejsou ale do operací nikterak zapojeny, ani co se týče poskytnutí vybavení.

„Drony operující na mořské hladině jsou jedinečným vynálezem bezpečnostní služby Ukrajiny. Pomocí nich jsme nedávno provedli úspěšný zásah na Krymský most, velkou útočnou loď Oleněgorskij Gorňak a tanker SIG,“ připomněl i útoky na ruské lodě v Černém moři.

Námořní dron na počátku srpna zasáhl ruský tanker v blízkosti Kerčského průlivu mezi Krymem a Ruskem. Předtím ukrajinské vodní drony zaútočily na dvě ruské lodě v ruském přístavu Novorossijsk, přičemž jednu z nich učinily neschopnou boje. Podle analytiků Ukrajinci přesunutím vojenských operací na vodní plochu hodlají Rusy znepokojit a ukázat jim, že je mohou zasáhnout kdekoliv.

Ačkoliv má Rusko mnohonásobně silnější námořnictvo, právě drony dávají Ukrajincům výhodu. Vodní bezpilotní plavidla jsou důležitou součástí budované „dronové armády“, kterou se Ukrajinci velmi pyšní. Prostřednictvím těchto strojů mohou narušovat logistiku ruských sil a likvidovat jejich vojenskou techniku.

Ukrajinci v případě útoků na ruská zařízení a vojenské cíle po dlouhou dobu zachovávali mlčení a nehlásili se k nim. Od zahájení protiofenzivy ale od této strategie ustupují. SBU po několika měsících přiznala, že měla na svědomí říjnový výbuch bomby nastražené v nákladním autě na Krymském mostě.