Evropské protinávrhy k mírovému plánu nebudou fungovat, řekl Putinův poradce

Zveřejnění 28bodového návrhu amerického mírového plánu minulý týden prohloubilo na Ukrajině a mezi evropskými mocnostmi obavy, že Washington přijal základní požadavky Ruska.
Ty se týkají například územních ústupků Ukrajiny, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, nebo závazku, že země čelící od února 2022 plnohodnotné ruské agresi nevstoupí do NATO. Evropské návrhy podle dostupných informací tyto body významně mění.
„Evropský plán je na první pohled... naprosto nekonstruktivní a pro nás nefunguje,“ řekl Ušakov novinářům v Moskvě.
Trump: Možná se děje něco dobrého
Putin v pátek prohlásil, že americké návrhy na mír na Ukrajině by mohly být základem pro řešení konfliktu. Ušakov uvedl, že „ne všechna, ale mnoho ustanovení tohoto (amerického) plánu se nám zdá docela přijatelných“. Dodal, že některá by ale vyžadovala podrobnější diskusi.
V Ženevě dnes skončila jednání, při nichž Washington a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, která se tak podílí na všech bodech, které se jí týkají.
Agentura DPA napsala, že USA se po jednáních v Ženevě s ukrajinskými zástupci vyjádřily překvapivě pozitivně. Samotný šéf Bílého domu během dneška na své síti Truth Social napsal: „Je opravdu možné, že se v mírových hovorech mezi Ruskem a Ukrajinou odehrává velký pokrok? Nevěřte tomu, dokud do neuvidíte, ale možná se právě děje něco dobrého. Bůh žehnej Americe.“