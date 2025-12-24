Plán USA počítá se zmrazením fronty, řekl Zelenskyj. Otázka území zůstává nevyřešená

Autor: ,
  11:08aktualizováno  11:08
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení války na Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na dlouhodobém konsensu ohledně územních otázek se ovšem ukrajinští a američtí vyjednavači na víkendových jednáních dohodnout nedokázali. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s výsledky jednání v Miami. (23. prosince 2025) | foto: X - Volodymyr Zelenskyj

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....
Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s předsedou Evropské rady Antoniem...
8 fotografií

Zelenskyj uvedl, že je připraven o citlivých otázkách jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.

Nový 20bodový návrh mírové dohody Zelenskyj popsal bod po bodu v úterý novinářům v Kyjevě, ale ke zveřejnění byl rozhovor uvolněn až ve středu ráno.

Plán mimo jiné stanoví, že „linie rozmístění vojsk k datu uzavření této dohody je de facto uznanou kontaktní linií“. Taková situace by pak otevřela cestu k diskusím o vytvoření možných demilitarizovaných zón.

Válka na Ukrajině

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

„Sejde se pracovní skupina, aby určila přesun sil nezbytný k ukončení konfliktu a aby definovala parametry možných budoucích zvláštních ekonomických zón,“ řekl Zelenskyj novinářům.

Jednání mezi Kyjevem a Washingtonem však podle něj nevedla k dosažení konsensu v citlivých územních otázkách. Moskva požaduje, aby se Kyjev vzdal bez boje zejména území v Doněcké oblasti, které je přitom stále pod kontrolou ukrajinské armády.

Zelenskyj v této souvislosti prohlásil, že je „připraven se setkat se Spojenými státy na úrovni lídrů k projednání citlivých otázek“. Ukrajinský prezident už v minulosti opakovaně vyzval k třístrannému setkání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Nová verze plánu dále podle Zelenského již nevyžaduje, aby Ukrajina formálně upustila od vstupu do Severoatlantické aliance. To je ovšem jeden z dlouhodobých a základních požadavků Moskvy.

„Je na NATO, aby rozhodlo, zda chce Ukrajinu přijmout mezi své členy. A naše rozhodnutí je jasné. Upustili jsme od změny ukrajinské ústavy, která by zakotvila, že země do NATO nevstoupí,“ řekl Zelenskyj. Původní verze plánu vypracovaná Spojenými státy ve spolupráci s Ruskem požadovala od Kyjeva právní závazek, že se nestane členem obranné aliance.

Odpověď Moskvy na aktuální podobu mírového plánu, který je předmětem intenzivních jednání už zhruba měsíc a který Spojené státy představily Rusku v úterý, Kyjev očekává ještě dnes, dodal Zelenskyj. Ruská vojska vstoupila na Ukrajinu na Putinův rozkaz v únoru 2022.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.