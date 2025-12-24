Plán USA počítá se zmrazením fronty, řekl Zelenskyj. Otázka území zůstává nevyřešená

Zelenskyj uvedl, že je připraven o citlivých otázkách jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Nový 20bodový návrh mírové dohody Zelenskyj popsal bod po bodu v úterý novinářům v Kyjevě, ale ke zveřejnění byl rozhovor uvolněn až ve středu ráno.
Plán mimo jiné stanoví, že „linie rozmístění vojsk k datu uzavření této dohody je de facto uznanou kontaktní linií“. Taková situace by pak otevřela cestu k diskusím o vytvoření možných demilitarizovaných zón.
Válka na Ukrajině
„Sejde se pracovní skupina, aby určila přesun sil nezbytný k ukončení konfliktu a aby definovala parametry možných budoucích zvláštních ekonomických zón,“ řekl Zelenskyj novinářům.
Jednání mezi Kyjevem a Washingtonem však podle něj nevedla k dosažení konsensu v citlivých územních otázkách. Moskva požaduje, aby se Kyjev vzdal bez boje zejména území v Doněcké oblasti, které je přitom stále pod kontrolou ukrajinské armády.
Zelenskyj v této souvislosti prohlásil, že je „připraven se setkat se Spojenými státy na úrovni lídrů k projednání citlivých otázek“. Ukrajinský prezident už v minulosti opakovaně vyzval k třístrannému setkání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Nová verze plánu dále podle Zelenského již nevyžaduje, aby Ukrajina formálně upustila od vstupu do Severoatlantické aliance. To je ovšem jeden z dlouhodobých a základních požadavků Moskvy.
„Je na NATO, aby rozhodlo, zda chce Ukrajinu přijmout mezi své členy. A naše rozhodnutí je jasné. Upustili jsme od změny ukrajinské ústavy, která by zakotvila, že země do NATO nevstoupí,“ řekl Zelenskyj. Původní verze plánu vypracovaná Spojenými státy ve spolupráci s Ruskem požadovala od Kyjeva právní závazek, že se nestane členem obranné aliance.
Odpověď Moskvy na aktuální podobu mírového plánu, který je předmětem intenzivních jednání už zhruba měsíc a který Spojené státy představily Rusku v úterý, Kyjev očekává ještě dnes, dodal Zelenskyj. Ruská vojska vstoupila na Ukrajinu na Putinův rozkaz v únoru 2022.