Chceme záruky, že Ukrajina nebude v NATO, reaguje Kreml na ochotu Zelenského

Autor: ,
  12:49aktualizováno  12:52
Právní záruky toho, že Kyjev nevstoupí do Severoatlantické aliance, jsou pro Rusko jedním z klíčových témat při vyjednávání o možném ukončení bojů na Ukrajině, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Jde podle něho o otázku, která vyžaduje zvláštní diskuzi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že Kyjev by ohledně členství v NATO mohl udělat kompromis.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025)
Vladimir Putin a Dmitrij Peskov (27. července 2025)
Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl k incidentu s tím, že to není jeho...
14 fotografií

„Tato otázka je jednou z klíčových a vyžaduje další diskuzi,“ řekl Peskov.

Zelenskyj v neděli před schůzkou s americkými a evropskými partnery v Berlíně řekl, bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou členství země v NATO.

Zdůraznil, že by to byl ze strany Kyjeva kompromis a že takové záruky poskytnuté Spojenými státy a Evropou by musely být právně závazné.

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff po berlínském jednání s ukrajinskou delegací řekl, že bylo dosaženo výrazného pokroku. Rozhovory pokračují v pondělí.

Agentura AFP s odvoláním na zdroj obeznámený s jednáním píše, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z nich. Rusko podle něho trvá na zisku tohoto území, Kyjev ovšem takový požadavek odmítá. „Je poněkud zarážející, že Američané v této věci přebírají ruskou pozici,“ poznamenal nejmenovaný činitel.

Ruská strana podle Peskova očekává, že ji Spojené státy budou informovat o jednáních v Německu. O americkém prezidentovi Trumpovi kremelský mluvčí řekl, že „upřímně chce urovnání ukrajinského konfliktu“ a pracuje na tom, aby dosáhl výsledku.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.