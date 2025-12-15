„Tato otázka je jednou z klíčových a vyžaduje další diskuzi,“ řekl Peskov.
Zelenskyj v neděli před schůzkou s americkými a evropskými partnery v Berlíně řekl, bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by mohly být náhradou členství země v NATO.
Zdůraznil, že by to byl ze strany Kyjeva kompromis a že takové záruky poskytnuté Spojenými státy a Evropou by musely být právně závazné.
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff po berlínském jednání s ukrajinskou delegací řekl, že bylo dosaženo výrazného pokroku. Rozhovory pokračují v pondělí.
Agentura AFP s odvoláním na zdroj obeznámený s jednáním píše, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z nich. Rusko podle něho trvá na zisku tohoto území, Kyjev ovšem takový požadavek odmítá. „Je poněkud zarážející, že Američané v této věci přebírají ruskou pozici,“ poznamenal nejmenovaný činitel.
Ruská strana podle Peskova očekává, že ji Spojené státy budou informovat o jednáních v Německu. O americkém prezidentovi Trumpovi kremelský mluvčí řekl, že „upřímně chce urovnání ukrajinského konfliktu“ a pracuje na tom, aby dosáhl výsledku.