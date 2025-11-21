„Co by bylo dobré pro Slovensko, z mého úhlu pohledu, je, aby Ukrajina byla v hranicích, které měla v roce 2014, ale kompletně pod ruským vlivem, abychom měli přístup k levným energiím a získávali tranzitní poplatky. Toto by bylo nejlepší pro Slovensko,“ řekl Melicher z nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.
Melicher si následně položil řečnickou otázku, co je z hlediska národního zájmu Slovenska víc, než mít levné energie pro průmysl a domácnosti a inkasovat až 750 milionů eur (18,1 miliardy Kč) za přepravu ruských energií.
Slovenský expremiér a šéf opozičního hnutí Slovensko Igor Matovič v pátek před novináři označil uvedené Melicherovo vyjádření za zradu slovenských zájmů. „Tak se chovají kolaboranti s agresorem, který na Ukrajině zabíjí stovky tisíc lidí,“ uvedl Matovič.
Podle nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko by Ukrajina pod správou Ruska měla pro Slovensko katastrofické bezpečnostní a ekonomické důsledky.
Slovenský premiér Fico zase v minulosti opakovaně kritizoval přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a sankce, které EU uvalila na Rusko za jeho invazi do sousední země.
Například v říjnu ministerský předseda tvrdil, že EU se změnila ve válečný kabinet a že podstatná část členských států EU podporuje válku na Ukrajině v naivní domněnce, že tímto způsobem lze oslabit až porazit Rusko.
Fico ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice, která ho obviňuje z opakování ruské propagandy. Bratislava letos například nepodpořila plán EU postupně ukončit dovoz ruského plynu do EU a dala najevo svůj nesouhlas s dřívějším rozhodnutím Kyjeva nepokračovat v přepravě ruského plynu přes Ukrajinu.
Podle zahraničních médií Spojené státy připravily plán na ukončení války na Ukrajině. Ten počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje.
Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.