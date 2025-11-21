Pro Slovensko by byla nejlepší Ukrajina pod vlivem Ruska, řekl vládní politik

Autor: ,
  13:22aktualizováno  13:22
Pro Slovensko by bylo nejlepší, pokud by se Ukrajina zcela dostala pod vliv Ruska, řekl v diskusním pořadu televize Markíza náměstek slovenského ministra obrany Igor Melicher. Občané by tak měli přístup k levným ruským energiím. Jeho slova neunikla kritice ze strany opozice.
Igor Melicher na 26. schůzi slovenské vlády (3. dubna 2024)

Igor Melicher na 26. schůzi slovenské vlády (3. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Výjezdové jednání slovenské vlády (28. října 2025)
Igor Melicher (25. října 2023)
Neformální schůzka evropských ministrů obrany (29. srpna 2025)
Igor Melicher (25. října 2023)
15 fotografií

„Co by bylo dobré pro Slovensko, z mého úhlu pohledu, je, aby Ukrajina byla v hranicích, které měla v roce 2014, ale kompletně pod ruským vlivem, abychom měli přístup k levným energiím a získávali tranzitní poplatky. Toto by bylo nejlepší pro Slovensko,“ řekl Melicher z nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.

Melicher si následně položil řečnickou otázku, co je z hlediska národního zájmu Slovenska víc, než mít levné energie pro průmysl a domácnosti a inkasovat až 750 milionů eur (18,1 miliardy Kč) za přepravu ruských energií.

Slovenský expremiér a šéf opozičního hnutí Slovensko Igor Matovič v pátek před novináři označil uvedené Melicherovo vyjádření za zradu slovenských zájmů. „Tak se chovají kolaboranti s agresorem, který na Ukrajině zabíjí stovky tisíc lidí,“ uvedl Matovič.

Podle nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko by Ukrajina pod správou Ruska měla pro Slovensko katastrofické bezpečnostní a ekonomické důsledky.

Slovenský premiér Fico zase v minulosti opakovaně kritizoval přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a sankce, které EU uvalila na Rusko za jeho invazi do sousední země.

Například v říjnu ministerský předseda tvrdil, že EU se změnila ve válečný kabinet a že podstatná část členských států EU podporuje válku na Ukrajině v naivní domněnce, že tímto způsobem lze oslabit až porazit Rusko.

Fico ve vlasti dlouhodobě čelí kritice opozice, která ho obviňuje z opakování ruské propagandy. Bratislava letos například nepodpořila plán EU postupně ukončit dovoz ruského plynu do EU a dala najevo svůj nesouhlas s dřívějším rozhodnutím Kyjeva nepokračovat v přepravě ruského plynu přes Ukrajinu.

Podle zahraničních médií Spojené státy připravily plán na ukončení války na Ukrajině. Ten počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje.

Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.

Vstoupit do diskuse

Igor Melicher na 26. schůzi slovenské vlády (3. dubna 2024)

