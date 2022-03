Ruští vojáci unášejí vzpurné ukrajinské starosty, střídají je proruští lídři

„Armáda Ruské federace zajala starostu města Dniprorudne,“ napsal šéf regionální správy Záporožské oblasti Oleksand Staruch. „Válečné zločiny se stávají systematickými,“ dodal.

„S nulovou místní podporou, vetřelci se obrací k teroru,“ okomentoval zmizení starosty ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Ukrajinská poslankyně Lesja Vašylenková jej označila za „teroristickou“ taktiku.

Matvejev je druhým ukrajinským starostou, který v posledních dnech zmizel. V pátek Rusové zadrželi a odvedli Ivana Fedorova, starostu Rusy ovládaného přímořského města Melitopolu.

Na sociálních sítích se objevilo neověřené video muže v kukle, kterého odvádí ozbrojení muži. Později prokurátor z Rusy podporované separatistické Luhanské republiky obvinil Fedorova, že financoval „teroristické“ aktivity a pomáhal s jejich prováděním.

Podle Ukrajinců Rusové zajali starostu, protože s nimi odmítl spolupracovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusové Fedorova mučili, aby na videu deklaroval podporu invazi. „Obrátili se k nové fázi teroru, kdy se pokouší fyzicky eliminovat reprezentanty legitimních místních ukrajinských autorit,“ řekl.

List The New York Times podotýká, že Fedorov je původem Rus, přesto vojáky Ruské federace označil za „okupanty“. Naznačuje to míru ukrajinského odporu vůči ruským vojákům.

Proti únosům ukrajinských starostů se ozvali i vrcholní představitelé Evropské unie. „Unie silně odsuzuje únos starostů Melitopolu a Dniprorudne ruskými vojenskými silami,“ napsal šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Tyto únosy a jiný nátlak na ukrajinské místní autority vytváří další pobuřující porušení mezinárodního práva,“ připojil se ke kritice i předseda Evropské rady Charles Michel.

Proruská náhradnice

Rusové už za Fedorova našli náhradu. Na jeho místo dosadili opoziční radní Galinu Danilšenkovou. Náhradnice uvedla, že jejím „hlavním úkolem je uchýlit se všem nezbytným krokům, aby se město vrátilo do normálu“. Nová starostka též sdělila, že vzniká „výbor lidových poslanců“, zastupitele vyzvala ke spolupráci.

Obyvatele varovala, aby se neúčastnili „extremistických akcí“ a „nedestabilizují situaci“. Dodala, že ve městě budou vysílat ruské stanice, aby místní získali „spolehlivé informace“. Vůdci Čečenska Ramzanu Kadyrovovi, který vyhrožuje likvidací „kyjevských nacistů“ a který se osobně účastní vojenských operací proti Ukrajincům, poděkovala za „humanitární pomoc“ vyslanou do Melitopolu.

Zaporožská regionální správa požádala úřad generálního prokurátory Ukrajiny, aby začal s předběžným vyšetřováním Danilšenkové z podezření z vlastizrady.

Zmizení Fedorova vyvolalo ve městě velké protesty. Ukrajinská média uvádějí, že během nich zmizela organizátorka protestů, lidskoprávní aktivistka Olga Hajsumová. Údajně též Rusové „sebrali“ radní Regionální rady Záporoží, Lejlu Ibragimovou.

Výhružky a útoky

Podle listu The Washington Post dění v ruskými silami ovládaných ukrajinských městech signalizuje, jakým způsobem hodlají Rusové působit v okupované zemi. Ve videích publikovaných na sociálních sítích jsou vidět ruská vojenská vozidla, které projíždějí ulicemi Melitopolu. Z tlampačů vyhlašují zákaz demonstrací a zavedení zákazu vycházení od šesti večer do šesti ráno.

Radní z jiných měst uvádějí, že představitelé ruských sil na ně naléhají, aby spolupracovali a vyhrožují jim, pokud tak neučiní. Tajemnici městské rady Chersonu Halině Lugovajové neznámí útočníci vypálili dům. „Jsem bez domu. Myslím si, že jsem na seznamu fyzické likvidace,“ cituje ji server Pravda. Tajemnice se z domu odstěhovala ještě před tím, než k incidentu došlo.

Politik regionální rady Sergej Chlan osočil ruské síly, že chtěly třináctého března uspořádat referendum o zřízení „Chersonské lidové republiky“ po vzoru separatistických republik na východě Ukrajiny. Rusové podle něj volali poslancům rady, aby je přesvědčili k prosazení referenda. Obyvatelé města ale jsou proti ideji odtržení se od Ukrajiny.