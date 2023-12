Zelenskyj oznámil 39 obětí ruského úderu. Kreml hlásí mrtvé v Belgorodu

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko mezitím oznámil, že počet zabitých při tomto útoku v metropoli vzrostl na 16. Kyjev bude držet 1. ledna den smutku. Ten už drží podle serveru Ukrajinska pravda další zasažená města – Záporoží, Dnipro a Oděsa.

„Útok na hlavní město z 29. prosince je co do počtu civilních obětí metropole největším,“ napsal na Telegramu Kličko, který zároveň informoval o vyproštění dalších obětí z trosek zasaženého skladu v Ševčenkivské čtvrti, celkem tam záchranáři vytáhli těla 16 lidí. „Záchranáři pokračují v práci a sutiny budou rozebírat až do zítřka,“ doplnil starosta.

Rusko v pátek provedlo podle Kyjeva nejrozsáhlejší vzdušný útok na Ukrajinu od začátku své invaze v únoru loňského roku, který napříč zemí také způsobil rozsáhlé škody mimo jiné i na infrastruktuře i civilních budovách. „Zasaženo bylo téměř 120 měst a vesnic - stovky civilních objektů,“ napsal Zelenskyj s poznámkou, že práce na odstranění následků pokračují.

V Záporoží počet obětí pátečního bombardování mezitím vzrostl z osmi na devět, v Dnipru úřady evidují šest zabitých civilistů a v Oděse čtyři, píše Ukrajinska pravda. O třech obětech v pátek informoval Charkov na východě a o jedné Lvov na západě země.

Ukrajinci zabili při ostřelování dítě, tvrdí Rusko

Deset lidí včetně jednoho dítěte zemřelo při masivním ukrajinském ostřelování ruského města Belgorodu, uvedlo podle agentury TASS ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Dalších 45 lidí podle něj utrpělo zranění. Podle ministerstva je mezi mrtvými jedno dítě, gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov o něco dříve informoval o smrti dvou dětí v důsledku ukrajinského ostřelování města.

Centrum oblastní metropole se stalo terčem ukrajinského útoku, píše TASS, podle něhož úder zasáhl obytnou část města. BBC popisuje, že exploze byly slyšet v centru, ale zásah zaznamenali také na jihu města. Na záběrech z místa byly vidět ulice poseté střepy a hořící auta, napsala stanice.

„V Belgorodě kvůli ostřelování ukrajinskými ozbrojenými silami zemřelo devět dospělých a jedno dítě. Zraněno bylo 45 lidí, z toho čtyři děti,“ cituje ruská státní tisková agentura ministerstvo pro mimořádné situace s poznámkou, že informace se upřesňují. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov o něco dříve informoval o smrti dvou dětí v důsledku ukrajinského ostřelování města.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské agentury oznámil, že na místo zamířil na pokyn prezidenta Vladimira Putina tým ministerstva zdravotnictví v čele se šéfem resortu Michailem Muraškem a posila z resortu pro mimořádné situace, aby poskytli pomoc.

Kyjev, který se jen zřídka hlásí k odpovědnosti za útoky na ruském území, se zatím k útoku nevyjádřil, podotkla agentura Reuters. Belgorodská oblast, která sousedí se severní Ukrajinou, čelí podobně jako další příhraniční ruské regiony podle médií asi rok ostřelování a útokům dronů, které ruské úřady připisují Ukrajině. Ta se brání ruské vojenské agresi od loňského února.

V pátek večer Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila několik vzdušných cílů přilétajících k Belgorodu. Při náletu zahynul jeden člověk, další byl zraněn, sdělil tehdy Gladkov. Gubernátor ruské Brjanské oblasti, která rovněž sousedí s Ukrajinou, dnes informoval o úmrtí dítěte kvůli ukrajinskému ostřelování „civilních objektů“ ze salvových raketometů dvou obcí.

Ruské ministerstvo obrany dříve během dne podle serveru Meduza oznámilo, že jeho protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na dnešek 32 ukrajinských bezpilotních letounů nad čtyřmi oblastmi. Podle ruského resortu obrany obrana zachytila bezpilotní letouny v Brjanské, Orelské, Kurské a Moskevské oblasti. Noční sestřelení nepřátelských bezpilotních letounů hlásil dnes ráno také ukrajinský generální štáb. Ukrajinská protivzdušná obrana podle něj zničila pět z deseti ruských dronů.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.