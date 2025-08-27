Velkoobchodní ceny benzinu A95 na Petrohradské mezinárodní burze se minulý týden vyšvihly na rekordní maxima, která jsou přibližně o 50 procent vyšší než v lednu, a to i kvůli růstu poptávky během pokračující sklizně a závěru sezony dovolených, napsala ve středu agentura AP.
Ruská média informovala, že nedostatek pohonných hmot postihuje spotřebitele v několika regionech na Dálném východě a na Krymském poloostrově, který v roce 2014 Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala.
Pro Rusko není zdražování benzinu na konci léta žádnou novinkou, ale letošní nedostatek zhoršily ukrajinské útoky na rafinerie během války trvající již tři a půl roku, poznamenala AP. Větší a koncentrovanější útoky způsobují větší škody a brzdí produkci v době, kdy poptávka vrcholí.
„Ukrajinci útočí na řadu rafinerií, počínaje Rjazaní, která leží jižně od Moskvy, až po Volgograd. Touto oblastí projíždějí lidé na cestě do letovisek u Černého moře. To je oblast, kde probíhá většina těžby. A je to také poměrně hustě osídlená oblast,“ řekl Sergej Vakulenko z Carnegieho centra Rusko-Eurasie.
Ukrajina mezi 2. a 24. srpnem podle médií podnikla nejméně 12 útoků na ropnou infrastrukturu, včetně nejméně deseti náletů na lokality v oblouku Rjazaň–Volgograd. Tyto útoky poškodily mnoho ropných rafinerií, ale nezničily je úplně, uvedl Vakulenko a dodal, že většina zařízení je extrémně odolná vůči požárům. Útoky však mohou zpomalit práci rafinerií, o čemž svědčí pokles příjmu ropy určené ke zpracování na naftu, benzin nebo jiné produkty, uvedl Gary Peach, analytik ropných trhů ve společnosti Energy Intelligence. „To stačí k vyvolání jistých problémů, zejména během letních měsíců s vysokou spotřebou,“ řekl AP.
Výroba benzinu klesla v Rusku v prvních 19 srpnových dnech o 8,6 procenta oproti loňsku a produkce nafty klesla o 10,3 procenta.
Jednotlivě žádný z problémů nezpůsobil v Rusku trvalé ani rozsáhlé narušení provozu. Společně však proměnily očekávané cenové výkyvy v problém pro vládu, která na konci července pozastavila vývoz benzinu ve snaze zmírnit jeho nedostatek. Omezení má pokračovat i v září.
Úřady si sice dělají starosti, ale nedostatek benzinu „není pro systém kritický“ a je zatím omezen jen na určité oblasti, uvedl analytik Peach.
Moskva byla ušetřena nejnovějšího zdražování, protože je dobře zásobována z velkých rafinerií v Jaroslavli a Nižním Novgorodu a má také rafinerii v samém hlavním městě. Ani v nejzranitelnějších regionech podle expertů bezprostředně nehrozí, že by se zastavily. Ačkoli řidiči osobních aut mohou u pump pociťovat potíže, většina autobusů a nákladních automobilů jezdí na naftu, které má Rusko přebytek. Armáda, která převážně používá naftu, byla také ušetřena problémů. Ale to neznamená, že se situace nemůže zhoršit. Nynější krize ukazuje zranitelnost Ruska na domácí frontě, napsala AP.
Dronové útoky pokračují
Moskva ve středu bez podrobností informovala, že ruská protivzdušná obrana v noci nad pěti regiony zničila 26 ukrajinských dronů, z toho 15 nad Rostovskou oblastí, sousedící na jihozápadu země s Ukrajinou. Terčem se stal mimo jiné Novošachtinsk, kde se v úterý ráno ruským hasičům podařilo uhasit požár v rafinerii, který hořel od náletu ukrajinských dronů z 21. srpna.
Ruská armáda naopak v noci pokračovala v ostřelování Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny. O život přišla i 81letá žena, upřesnila ukrajinská prokuratura. Zranění při ruských dronových útocích utrpěli podle oblastní správy dva muži ve věku 67 a 56 let. Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 95 dronů, z nichž se 74 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo.
Ukrajina připustila, že zaznamenala zásahy 21 dronů na devíti místech. V Poltavské oblasti drony zasáhly energetický podnik a způsobily dočasný výpadek elektřiny, napsal šéf správy Volodymyr Kohut na telegramu. Nálet si nevyžádal mrtvé a raněné, dodal. Bez elektřiny zůstává po nočním ruském útoku část oblastního města Sumy na severovýchodě Ukrajiny, oznámil šéf městské vojenské správy Serhij Kryvošejenko.