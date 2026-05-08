Příměří jako cár papíru. Rusko a Ukrajina pokračovaly ve válce na zemi i ve vzduchu

Rusko i přes vyhlášené příměří v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony. Na telegramu to v pátek ráno napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bezpilotní letouny různých typů podle něj udeřily více než 850krát.
Záchranář pracuje na místě zásahu ruského dronu v Charkově. (7. května 2026) | foto: Reuters

Ukrajinské letectvo uvedlo, že protivzdušná obrana zneškodnila 56 útočných dronů. Ruské ministerstvo obrany podle ruskojazyčného serveru BBC naproti tomu informovalo o 264 dronech, které sestřelilo od půlnoci do dnešních 7:00 moskevského času (6:00 SELČ).

Kyjev oznámil klid zbraní s platností od půlnoci z úterý na středu. Bylo to poté, co Moskva ohlásila jednostranný klid zbraní na dnešek a 9. května, kdy si bude mimo jiné vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Pohrozila přitom masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě narušení oslav.

Zelenskyj uvedl, že Moskva k 7:00 kyjevského času porušila příměří na frontě více než 140krát. Provedla desítku útočných operací a přes 850 útoků drony různého typu.

„To vše jasně ukazuje, že se ruská strana ani nepokusila o příměří na frontě,“ napsal prezident. „Ukrajina zrcadlově odpoví,“ doplnil.

Podle Zelenského Ukrajina zasáhla ropné zařízení v ruské Jaroslavli.

Ukrajinské letectvo v ranním hlášení uvedlo, že Rusko v noci zaútočilo 67 drony, z nichž se jich 56 podařilo zneškodnit.

Naopak ruské ministerstvo obrany informovalo o 264 sestřelených ukrajinských dronech. O celkovém počtu útočících strojů ani o škodách se nezmínilo.

Drony ruská protivzdušná obrana zničila nad řadou oblastí od Belgorodské na hranicích s Ukrajinou, přes anektovaný Krym až po Uljanovskou oblast, která se nachází stovky kilometrů východně od Moskvy.

