Příliš křehké příměří. Ukrajina a Rusko se obviňují z porušení klidu zbraní

V Záporožské oblasti nepřátelské útoky jednoho člověka zabily a tři zranily, uvedl v neděli časně ráno šéf správy regionu Ivan Fedorov. Náčelník Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin na platformě Telegram napsal, že se v neděli dozvěděl o sobotní smrti devětapadesátileté ženy, kterou na ulici zasáhl ruský dron.
Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS viní ukrajinské ozbrojené síly z narušení klidu zbraní.
Během uplynulého dne ruské útoky v Chersonské oblasti zranily sedm lidí, včetně dítěte, napsal v předchozí zprávě Prokudin. Server Ukrajinska pravda ráno informoval o dvou zraněných lidech v Chersonu a okolí. V Charkovské oblasti v uplynulém dni ruské útoky zranily osm lidí včetně dvou dětí, napsal ráno šéf správy regionu Oleh Syněhubov.
V Dněpropetrovské oblasti podle náčelníka správy tohoto regionu Oleksandra Hanži ruský útok zranil tříletou holčičku, čas úderu činitel neupřesnil. Hanža už v sobotu večer informoval o smrti jedné ženy a také zraněné ženě kvůli nepřátelským útokům.
Ukrajinské letectvo v neděli ráno na platformě Telegram oznámilo, že Rusko v noci útočilo 27 drony a všechny bezpilotní letouny zneškodnila protivzdušná obrana. Ukrajinský generální štáb mezitím na facebooku napsal, že za uplynulý den zaznamenal 147 bojových střetů na frontové linii. Ruská armáda podle něj útočila drony a dělostřeleckou palbou.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu na Telegramu uvedlo, že jeho vojska od půlnoci dodržují příměří a zůstávají na dříve obsazených pozicích. Obvinilo naopak ukrajinskou armádu z útoků bezpilotními letouny a dělostřelectvem na ruské pozice a civilní cíle. Ruské ozbrojené síly reagovaly na porušení příměří odvetnými údery, napsal ruský resort obrany. Obdobně se Moskva vyjádřila i v neděli. Ruská protivzdušná obrana za 24 hodin sestřelila 57 bezpilotních letounů, sdělil v neděli dále ruský resort obrany podle TASS.
Gubernátor ruské Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov na telegramu během soboty informoval o osmi zraněných při ukrajinských útocích v jím spravovaném regionu. V Moskvě se mezitím v sobotu dopoledne v poklidné atmosféře konala zredukovaná vojenská přehlídka k oslavě sovětského vítězství ve druhé světové válce.
Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a sobotu příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump informoval o klidu zbraní platícím od soboty do pondělí a toto příměří formálně potvrdily Kyjev i Moskva.