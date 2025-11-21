Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu

Autor: ,
  14:37aktualizováno  14:37
Kyjev tentokrát čelí ještě většímu tlaku Washingtonu, aby přistoupil na Spojenými státy předložený návrh na ukončení války, než tomu bylo v předchozích jednáních. Podle zdrojů agentury Reuters Spojené státy tentokrát Ukrajině, která se brání ruské agresi, pohrozily, že jí zastaví dodávky zbraní a přestanou s ní sdílet zpravodajské informace, pokud plán nepřijme.
Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj při setkání v Bílém domě (17. října 2025) | foto: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tajemník amerického ministra obrany...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tajemník amerického ministra obrany...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ukrajinsko-americké jednání v Kyjevě (20. listopadu 2025)
14 fotografií

Britský list Financial Times (FT) s odkazem na ukrajinské zdroje v pátek napsal, že Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou přijala do příštího čtvrtka.

Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které jsou pro Kyjev nepřípustné.

Podle plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině by se napadená země měla de facto vzdát Krymu a dalších dvou oblastí, jejich části před ruským agresorem stále brání, dva další regiony by byly rozděleny podle stávající frontové linie.

Podle návrhu by Ukrajina nevstoupila do NATO a Severoatlantická aliance by se v budoucnu nerozšiřovala o další země. Agentura AP poznamenala, že schválení návrhu by znamenalo vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako hrozbu.

Evropa: Základem musí být linie bojů

Výchozím bodem pro jednání o míru má být současná linie bojů, uvedl mluvčí německé vlády po dnešním telefonickém rozhovoru kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o americkému plánu na ukončení války. Ukrajinské síly podle nich musí zůstat schopny bránit suverenitu země.

O návrhu na ukončení bojů na Ukrajině, který předložila Trumpova administrativa, mají evropští představitelé hovořit během dneška právě také s americkým prezidentem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.