Ukrajinci zasáhli dvě rafinerie, produkce benzinu v Rusku výrazně klesá

Podle velitele jednotky ukrajinských dronů Roberta Brovdiho, známého pod přezdívkou Maďar, v důsledku náletu na Novokujbyševskou a Afipskou rafinerii přišlo Rusko o 4,7 procenta výrobní kapacity pohonných hmot a celkově jejich produkce během prvních dvou srpnových týdnů klesla o 21 procent.
„Rusové, táhněte domů,“ napsal na telegramu velitel, jehož drony v uplynulých dnech opakovaně zasáhly ropovod Družba, což vyvolalo ostrou kritiku ze strany vlády maďarského premiéra Viktora Orbána na ukrajinskou adresu.
Maďarsko v reakci na útok na Družbu zakázalo veliteli útoku ukrajinských dronů vstup do země a do celé schengenské zóny volného cestování, napsal na X šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó.
Ropovodem Družba nyní ruská ropa do Maďarska a na Slovensko opět proudí. Oznámily to ráno maďarská energetická společnost MOL a také slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková.
Kujbyševská rafinerie v Samarské oblasti zpracuje ročně okolo sedmi milionu tun ropy, Afipská rafinerie v Krasnodarském kraji 6,25 milionu tun.
„Benzin se stává nedostatkovou kapalinou a plyn a ropa se rychle spalují,“ poznamenal Brovdi.
Ruská média už informovala, že nedostatek pohonných hmot postihuje spotřebitele v několika regionech na Dálném východě a na Krymském poloostrově, který v roce 2014 Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala.
Pro Rusko není zdražování benzinu na konci léta žádnou novinkou, letošní nedostatek ale zhoršily právě ukrajinské útoky na rafinerie, uvedla ve středu agentura AP. Větší a koncentrovanější útoky způsobují větší škody a brzdí produkci v době, kdy poptávka vrcholí. Výroba benzinu v Rusku v prvních 19 srpnových dnech meziročně klesla o 8,6 procenta, výroba nafty se pak snížila o 10,3 procenta.
Ukrajina mezi 2. a 24. srpnem podle médií podnikla nejméně 12 útoků na ropnou infrastrukturu, včetně nejméně deseti náletů na lokality v oblouku Rjazaň–Volgograd. Tyto útoky poškodily mnoho ropných rafinerií, ale nezničily je úplně, většina zařízení je velmi odolná vůči požárům. Útoky však mohou zpomalit práci, o čemž svědčí pokles příjmu ropy určené ke zpracování na naftu, benzin a další produkty.
Úřady si dělají sice starosti, ale nedostatek benzinu není podle expertů pro systém kritický a je zatím omezen pouze na určité oblasti. Ačkoliv řidiči osobních aut mohou u čerpacích stanic pociťovat potíže, většina autobusů a nákladních aut jezdí na naftu, které má Rusko přebytek. Armáda, která převážně používá naftu, byla také ušetřena problémů. To ale neznamená, že se situace nemůže zhoršit, napsala AP.
Ukrajinské drony v noci útočily také na další ruské regiony. Ve Volgogradské oblasti vzplálo lokomotivní depo ve městě Petrov Val, železnice přerušila provoz, napsala Meduza.
Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že v noci zničilo 102 ukrajinských dronů nad sedmi regiony, včetně anektovaného Krymu, jakož i nad Černým a Azovským mořem.