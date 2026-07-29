Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, firma hledá útočiště v Kazachstánu

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  11:34aktualizováno  11:34
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Ukrajinské drony v noci na středu zasáhly ruskou Rjazaň, kde po útoku vypukly požáry v několika průmyslových objektech. Podle médií začala společnost Wildberries, největší ruský online prodejce, kvůli opakovaným útokům hledat nové skladové prostory v Kazachstánu. Rusko zároveň hlásí dvě oběti dalších útoků, Ukrajina jednoho mrtvého po ruském dronovém náletu.

Válka na Ukrajině

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Ve městě Rjazaň, které leží zhruba 190 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, po útoku dronů vypukly požáry v několika průmyslových objektech a šest lidí vyhledalo lékařskou pomoc, uvedl ve středu na telegramu gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov.

Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku dronem na město Rjazaň. (29. července 2026)
Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku dronem na město Rjazaň. (29. července 2026)
Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku dronem na město Rjazaň. (29. července 2026)
Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku dronem na město Rjazaň. (29. července 2026)
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Neupřesnil, o jaké objekty v Rjazani jde. V regionu však sídlí řada velkých průmyslových podniků včetně ropné rafinerie a logistického uzlu. Terčem útoků se podle médií stal sklad společnosti Wildberries. Bezprostředně po útoku firma omezila přístup a evakuovala personál a dočasně stáhla uskladněné zboží z prodeje. Na záběrech z místa zveřejněných na internetu je vidět vážně poškozená budova, z níž se valí oblaka kouře.

Wildberries začalo po útocích hledat nové sklady v Kazachstánu. Firma si chce údajně pronajmout všechny sklady, které jsou v zemi k dispozici, píšou ruské weby. Jiné uvádí, že hledá prostory o 100 tisících metrech čtverečních. Tímto krokem má ochránit část svých kapacit před dalšími útoky ukrajinských dronů, píše server The Moscow Times.

Požár vypukl také v největší ruské ropné společnosti Rosněft. Ta už v polovině května po předchozím dronovém útoku pozastavila rafinaci ropy. Rusko hovoří také o zásahu dvou lodí se zbraněmi pro Ukrajinu poblíž Oděsy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X informoval o zásahu rafinerie a logistického centra. Píše také o zásahu rafinerie v Permském kraji, vojenského podniku v Rostovské oblasti a základny rychlých člunů ruské Černomořské flotily na okupovaném Krymu.

Ukrajina v posledních měsících systematicky útočí na ruskou energetickou a logistickou infrastrukturu. Od začátku roku zasáhly ukrajinské síly všechny hlavní ruské rafinerie, což se promítlo do poklesu produkce benzínu na 65 procent průměrné letní spotřeby, píše The Moscow Time. Terčem dronových útoků se v posledních týdnech opakovaně staly právě sklady společnosti Wildberries v několika ruských regionech.

V noci na středu pokračovaly útoky i na obou stranách fronty. Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jednoho muže a další tři lidi zranil. Rusko hlásí dva mrtvé na okupovaném Krymu a jednoho v Taganrogu v Rostovské oblasti, kde trosky ukrajinské rakety zasáhly bytový dům.

Při útoku na centrum Chersonu brzy ráno zemřel přibližně padesátiletý muž, který jel zrovna autem. V Dněpropetrovské oblasti pak při ruských úderech utrpělo zranění pět lidí včetně dítěte.

Agentura Ukrinform napsala, že ukrajinská protivzdušná obrana od úterního večera do dnešního rána sestřelila 65 z 80 ruských dronů. Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušná obrana zničila 295 ukrajinských dronů.

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