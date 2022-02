O něčem lze se Západem jednat, ale násilné zadržování Ruska vnímáme jako ohrožení, řekl Putin

Scholz se podle tiskových agentur vyslovil pro dialog s Ruskem, diplomacie podle něj nevyčerpala své možnosti. Uvedl také, že při jednání s Putinem nebylo opomenuto žádné téma.

Putin současně zopakoval ruské požadavky, aby se Západ zavázal nerozšiřovat NATO a nerozmístit útočné zbraně u hranic Ruska. Alianční země se odmítají zaručit, že se NATO nikdy o Ukrajinu nerozšíří, žádná další země totiž podle nich nesmí mít právo veta při rozhodování o tom, koho se aliance rozhodne přijmout.

Rusko bude podle svého prezidenta postupovat podle vývoje reálné situace. Současně ale Putin ujistil, že Moskva bude usilovat o řešení krize diplomatickou cestou.

„Diplomatické možnosti nebyly ani zdaleka vyčerpány,“ řekl Scholz na společné tiskové konferenci s Putinem. Uvítal zprávy o stažení části ruských sil od hranic s Ukrajinou jako dobrý signál. „Doufáme, že další budou následovat,“ dodal.

Kancléř varoval před možností, že by Rusko uznalo nezávislost povstaleckých republik na východě Ukrajiny, jak k tomu ruského prezidenta vyzvali ruští poslanci. Podle Scholze by to znamenalo „politickou katastrofu“.

Putin a Scholz usedli ke stolu se šestimetrovým odstupem, což je kremelské sanitární opatření pro ty Putinovy hosty, kteří odmítají ruské testy na covid-19. Ve stejné situaci se v Kremlu minulý týden ocitl francouzský prezident Emmanuel Macron. Scholz podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova odmítl podstoupit ruský PCR test; německá strana podle něj toto odmítnutí nevysvětlila.

Oba státníci jednali i o tématu dodávek energií. „Rusko je již velice dlouho, desítky let, spolehlivým dodavatelem energetických zdrojů. Za celou dobu nedošlo k jedinému výpadku v dodávkách energetických zdrojů z Ruska,“ prohlásil šéf státu podle agentury TASS. Putin také tvrdil, že Rusko jako dodavatel se drží tržních zásad, o čemž podle prezidenta nemůže být pochyb.

Putin se nezmínil o plynové krizi z počátku roku 2009, kdy Gazprom s Putinovým svolením utáhl kohoutky s plynem pro Ukrajinu, která se tehdy nedohodla s Moskvou na dodávkách ruského plynu. Po několika dnech přestal proudit ruský plyn v plynovodech vedoucích přes Ukrajina i dále na Západ.

Krizi tehdy přiletěl řešit do Kyjeva a Moskvy český premiér Mirek Topolánek jako představitel předsedající země Evropské unie. Nakonec se Putin na vyřešení krize dohodl s ukrajinskou premiérkou Julijí Tymošenkovou.

Rusko a Německo spojuje nový plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltu přepravovat do Německa ruský plyn s pominutím Ukrajiny a dalších tranzitních zemí. Uvedení plynovodu do provozu ovšem ještě německé úřady neschválily.