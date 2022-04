Moskva poslala na Donbas kadety. Řekla jim, že jde o stáž, tvrdí ukrajinská tajná služba

Mluvčí tajné služby Artem Dechtjarenko podle listu Ukrajinska pravda uvedl, že dokumenty, které SBU získala, byly zaregistrované 22. února, tedy dva dny před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Obsahují mimo jiné plány na obsazení celého území Doněcké republiky, z níž proruští separatisté do agrese ovládali jen část.





"Nejdůležitějším zjištěním je ale něco jiného. Jak se ukázalo, režim (ruského prezidenta Vladimira) Putina poslal do války na Ukrajině kadety. Studenty Moskevské vyšší vojenské velitelské školy. Nejenže je poslali, ale vydávali to za stáž," prohlásil podle ukrajinského deníku Dechtjarenko.



Upřesnil, že mezi materiály, k nimž se SBU dostala, byly například pokyny pro taktický výcvik a základy protisabotážního boje určené k přípravě na to, jak čelit vojensko-politickému vedení NATO. Byly tam také dokumenty na služební cesty bez uvedení místa pobytu a délky trvání, seznamy příslušníků motostřeleckého praporu, mezi nimiž je mnoho branců a kadetů, a také pasy ruských občanů.



Ukrajinské úřady již dříve tvrdily, že ruská armáda zařadila do invazních jednotek i odvedence. Kreml to popřel, ale západní zpravodajské služby jsou přesvědčené, že Moskva se bude snažit nahradit nečekané tisícové ztráty mobilizací záložníků, ale také využitím branců, soukromých vojenských společností a zahraničních žoldnéřů.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil dnes aktualizoval své údaje o ruských ztrátách při agresi na Ukrajině. Mezi jinými uvádí, že nepřítel přišel o 18 600 vojáků. Podobné informace, s nimiž pravidelně přichází i ruská strana, však nelze nezávisle ověřit.