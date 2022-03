Žoldáci na ruské volání neslyší, Ukrajina má ještě 56 letadel, tvrdí Spojené státy

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že umožní zahraničním „dobrovolníkům“, aby bojovali proti ukrajinským silám. Nasazení bojovníků ze zahraničí, kteří přišli bojovat za Ukrajinu, je podle něj proti všem normám.

Podobného názoruje, leč s opačným adresátem, je i americké ministerstvo zahraničních věcí. To uvedlo, že pokud by Rusko přistoupilo k posílání „dobrovolníků“ na Ukrajinu z jiných států, jako je například Sýrie, znamenalo by to další eskalaci napětí.

Některé syrské opoziční a lidskoprávní skupiny se domnívají, že Rusové již bojovníky v Sýrii získali, uvedla agentura AP. Podle skupiny DeirEzzor 24 Rusko naverbovalo desítky Syřanů na severu země. Podle dalších skupin je ale výběr nových bojovníků teprve na začátku a Rusko se obrátilo na syrskou armádu se žádostí o muže, kteří mají zkušenosti s bojem v městské zástavbě.

„Vzhledem k chudobě syrského hospodářství tady není nedostatek ostřílených mužů ve vojenském věku, kteří jsou ochotní dát všanc svůj život za malou materiální odměnu,“ uvedl novinář Danny Makkí. Podle nejmenovaného amerického představitele ale ruské snahy o nábor bojovníků zatím nepřinesly „kýžené ovoce“, uvedla agentura Reuters.

Pentagon: Protivzdušná obrana Ukrajiny je vysoce účinná

Šestapadesát stíhaček, které Ukrajině momentálně zbývají, tvoří 80 procent jejich původního vybavení. Ruská federace útočila v prvních dnech invaze na vojenské a strategické cíle, zejména právě na letiště a jiné startovací dráhy. Notná část ukrajinského letectva tedy nikdy nevzlétla.

Spojené státy americké předpokládají, že ruské útoky na západní Ukrajině, jichž jsme byli svědky během uplynulých 24 hodin, měly za cíl právě znemožnění vzletu vzdušných sil.

Zkušený člen americké administrativy, který v pátek s agenturou Reuters promluvil pouze pod podmínkou anonymity, však nedokázal upřesnit, jak moc byly zasažené cíle využívány ukrajinskými obránci.

Starosta města Lutsk na západě země oznámil, že při útoku na vzletovou plochu zde čtyři lidé zemřeli a šest bylo zraněno. Útok byl výjimečný, protože v této oblasti nejsou boje zatím obvyklé.

Západ dosud nevyslyšel opakované žádosti prezidenta Zelenského, aby zajistil bezletovou zónu nad Ukrajinou. Neúspěchem skončil i plán na dodání dalších stíhaček ukrajinské armádě.

Americké ministerstvo obrany zavrhlo jakékoliv plány poskytnout Ukrajině stíhací letouny MiG-29, uvedl mluvčí resortu John Kirby. Šlo by podle něho o „vysoce riskantní krok“, který by zároveň výrazně nezlepšil kapacitu ukrajinského letectva.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov již dříve možnost zaslání polských stíhaček Ukrajině přes Američany označil za „velmi nežádoucí a potenciálně nebezpečný scénář“. Rusko varovalo, že podporu ukrajinských vzdušných sil třetí stranou by považovalo za její zapojení do konfliktu.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že souhlasí s tím, aby se do bojů proti ukrajinským ozbrojeným silám zapojili dobrovolníci ze zahraničí. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua tak chce učinit na 16 000 osob z Blízkého východu. Spojené státy dle vyjádření anonymního zdroje z administrativy však zatím nepozorují jejich příchod na bojem zmítanou Ukrajinu.