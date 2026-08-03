Dron v Belgorodské oblasti zasáhl hřiště. Zabil dítě, další dvě zranil, tvrdí Rusové

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  8:14aktualizováno  8:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor Alexandr Šuvajev.

Šuvajev uvedl, že obětí byla 13letá dívka a že další dvě dívky ve věku sedm a devět let skončily v nemocnici. Dronový úder označil za nelidský teroristický čin. Podobně se vyjádřila i zmocněnkyně Kremlu pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová, která řekla, že útok byl dalším nelidským teroristickým činem kyjevského režimu.

Na Lvovovou-Bělovovou a také na ruského prezidenta Vladimira Putina, jak poznamenal Reuters, vydal v roce 2023 Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykače kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska. Moskva tato obvinění odmítla.

Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené ruským válečným úsilím.

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