Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko. Moskva uzavřela všechna letiště

Ze zneškodněných dronů jich 32 mířilo na hlavní město, uvedlo ministerstvo. Všechna čtyři moskevská letiště byla dočasně uzavřena, sdělil podle AFP ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Letiště Pulkovo v Petrohradu oznámilo, že přijímá odkloněné lety.
Na Ukrajině šéf správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut uvedl, že Rusko v noci zaútočilo na tamní energetická zařízení, což způsobilo požáry.
Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftogaz Serhij Koreckyj. „Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné,“ řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.
Rusko v posledních měsících opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP. Ukrajina naopak útočí na cíle v Rusku a na okupovaných územích.