Ukrajina podnikla jeden z největších útoků na Rusko. Moskva uzavřela všechna letiště

Ukrajina v noci na čtvrtek podnikla jeden z nejrozsáhlejších útoků na Rusko za téměř čtyři roky války. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě.

Ze zneškodněných dronů jich 32 mířilo na hlavní město, uvedlo ministerstvo. Všechna čtyři moskevská letiště byla dočasně uzavřena, sdělil podle AFP ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija. Letiště Pulkovo v Petrohradu oznámilo, že přijímá odkloněné lety.

Na Ukrajině šéf správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut uvedl, že Rusko v noci zaútočilo na tamní energetická zařízení, což způsobilo požáry.

Ukrajina by letos mohla čelit nejkrutější zimě od začátku ruské invaze, sdělil minulý týden AFP v rozhovoru ředitel státní energetické společností Naftogaz Serhij Koreckyj. „Destrukce a ztráty ukrajinské výroby plynu jsou značné,“ řekl Koreckyj s tím, že obnova výroby bude trvat dlouho.

Rusko v posledních měsících opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku své rozsáhlé invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP. Ukrajina naopak útočí na cíle v Rusku a na okupovaných územích.

