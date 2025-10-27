Podle moskevského starosty Sobjanina trvalo sestřelování ukrajinských dronů šest hodin do 2:00 SEČ.
Kvůli vzdušnému poplachu byla na více než dvě hodiny uzavřena letiště Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuvedl podrobnosti o případných škodách či obětech útoků. Rusko zpravidla informace o dronech, které se nepodařilo sestřelit, neuvádí.
V Tulské oblasti severně od Moskvy bylo podle tamního gubernátora Dmitrije Milajeva zničeno 24 ukrajinských dronů.
V Brjanské oblasti u města Pogar dron zasáhl mikrobus, jehož pět pasažérů převezli se zraněními do nemocnice, uvedl Bogomaz.
Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty.
Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.