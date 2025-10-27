Rusko zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, desítky z nich mířily na Moskvu

Autor: ,
  7:54aktualizováno  7:54
Rusko v noci na pondělí zlikvidovalo 193 ukrajinských dronů, z nichž více než tři desítky mířily na Moskvu, prohlásil starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Podle gubernátora Brjanské oblasti Alexandra Bogomaze jeden z bezpilotních letounů zabil řidiče mikrobusu a zranil pět pasažérů.
Hasiči pracují v zničeném bytovém domě po útoku ruského dronu v Kyjevě na...

Hasiči pracují v zničeném bytovém domě po útoku ruského dronu v Kyjevě na Ukrajině, neděle 26. října 2025 (AP Photo/Dan Bashakov) | foto: AP

Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Hasiči bojují s následky ruského dronového útoku v Kyjevě (23. října 2025)
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
22 fotografií

Podle moskevského starosty Sobjanina trvalo sestřelování ukrajinských dronů šest hodin do 2:00 SEČ.

Kvůli vzdušnému poplachu byla na více než dvě hodiny uzavřena letiště Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuvedl podrobnosti o případných škodách či obětech útoků. Rusko zpravidla informace o dronech, které se nepodařilo sestřelit, neuvádí.

V Tulské oblasti severně od Moskvy bylo podle tamního gubernátora Dmitrije Milajeva zničeno 24 ukrajinských dronů.

V Brjanské oblasti u města Pogar dron zasáhl mikrobus, jehož pět pasažérů převezli se zraněními do nemocnice, uvedl Bogomaz.

Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty.

Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.