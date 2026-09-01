Kyjev byl v noci pod palbou. Ukrajina zasáhla ruský přístav u estonských hranic

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  6:55aktualizováno  7:17
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Při ruských leteckých útocích na ukrajinské hlavní město Kyjev a sousední oblast v noci na úterý zemřelo sedm lidí a více než deset dalších bylo zraněno. Ukrajinské útoky naopak cílily na přístavy v Leningradské oblasti v příhraničí s Pobaltím. Po varování před vzdušnou hrozbou podle lotyšské armády načas vzlétly letouny mise NATO.

Na většině Ukrajiny se v noci rozezněly poplachy před leteckým útokem. Ukrajinské letectvo vyhlásilo v Kyjevě poplach kvůli balistickým raketám, načež městem otřáslo asi deset silných výbuchů za sebou doprovázených záblesky na obloze, vylíčili novináři agentury AFP. Zemřeli tam tři lidé a dalších pět bylo zraněno. V nebytové části metropole také vypukl požár.

V Boryspilu v Kyjevské oblasti zahynul jeden člověk a dalších devět bylo zraněno poté, co rakety a bezpilotní letouny poškodily bytový dům a obchodní objekt, uvedl na sociální síti telegram šéf správy oblasti Tymur Tkačenko. Ruská armáda podle něj provedla „masivní útok“ a záměrně se zaměřila na civilní zařízení a obytné budovy.

Mise NATO pro zajištění vzdušného dohledu v Pobaltí nasadila stíhací letouny, uvedly v úterý podle Reuters lotyšské ozbrojené síly na sociální síti X poté, co vydaly varování před možnou vzdušnou hrozbou v lotyšském vzdušném prostoru poblíž města Ludza u ruských hranic. Po několika desítkách minut oznámily, že hrozba pominula. Finsko podle své armády omezilo letecký a námořní provoz v blízkosti Ruska.

Samostatně pak severozápadní ruská Leningradská oblast vydala výstrahu před hrozbou bezpilotních letounů, jak vyplývá z prohlášení gubernátora oblasti Alexandra Drozděnka. V tamním přístavu Usť-Luga, vzdáleném asi 115 kilometrů jihozápadně od Petrohradu, následně vypukl požár.

Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
Rusko cílí své útoky na Kyjevskou oblast. (31. srpna 2026)
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Ukrajinský letecký útok také poškodil civilní objekty v ruské Samarské oblasti hraničící s Kazachstánem, uvedl její gubernátor Vjačeslav Fjedoriščev s tím, že podle předběžných informací nejsou žádné oběti. Moskva pak podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila více než tucet ukrajinských dronů.

Úterní útok na ukrajinskou metropoli se odehrál v šestý den nepřetržitých ruských leteckých útoků na Kyjev a okolní regiony. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky dalších utrpěly zranění.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

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