Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila vzdušnými údery na Dněpropetrovskou a Záporožskou oblast, píše agentura AFP. V Záporožské oblasti ruská armáda provedla nejméně 613 úderů různého typu, které zasáhly 15 měst a obcí, uvedl na platformě telegram šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Údery podle něj zabily jednoho člověka a zranily 21 lidí.
Noční ruský útok na Záporožskou oblast si vyžádal jednoho mrtvého. (30. srpen 2025) | foto: Reuters

V Dněpropetrovské oblasti byly hlášeny exploze ve městech Dnipro a Pavlohrad, uvedl šéf oblastní správy Serhij Lysak na platformě telegram. Ruská armáda v Záporožské oblasti zaútočila sedmi balistickými střelami, osmi leteckými údery, osmi střelami z raketometu, 421 drony (převážně typu FPV) a 169 údery dělostřelecké palby, uvedl Fedorov. Údery zničily či poškodily rodinné domy, výškové budovy, průmyslové objekty, infrastrukturu a vozidla.

Ukrajinská armáda podle AFP v úterý poprvé připustila, že ruští vojáci pronikli do Dněpropetrovské oblasti. Rusko již v červenci oznámilo dobytí první vesnice v této oblasti a od té doby ohlásilo, že tam obsadilo několik obcí.

Dněpropetrovská oblast přitom není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva označuje za součást svého území. Rusko si nárokuje Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast a poloostrov Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.

