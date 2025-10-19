Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu přes 60 dronů. Na Lozovu poprvé shodilo pumu

„Protivzdušná obrana zničila nebo zneškodnila 40 nepřátelských dronů typu Šáhed, Gerbera a dalších na severu a východě země,“ uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že 19 dronů zasáhlo cíle v sedmi lokalitách.
Ruský letecký úder na město Lozova zranil pět lidí, informoval náčelník vojenské správy v Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Podle charkovské oblastní prokuratury Rusko zaútočilo také řízenou leteckou bombou, kterou vypustilo ze vzdálenosti 130 kilometrů. Deník Ukrajinska pravda upozornil, že jde o první ruský útok leteckou pumou na toto město, které představuje důležitý logistický uzel.
Deset lidí utrpělo zranění při ruském útoku na město Šachtarske v Dněpropetrovské oblasti, oznámil šéf tamní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na neděli zničila ruská protivzdušná obrana 45 ukrajinských dronů, nejvíce nad Samarskou (12) a Saratovskou oblastí (11) v ruském Povolží.
Zásah ruské rafinerie
Podle guvernéra Jevgenije Solnceva zaútočily ukrajinské drony na plynovodní infrastrukturu v Orenburské oblasti na Urale, vzdálené více než 900 kilometrů od Ukrajiny. „V důsledku zásahu dronem došlo k požáru jedné z provozoven. K odstranění následků byly nasazeny všechny pohotovostní složky,“ napsal Solncev na Telegramu.
Ukrajinská armáda později v neděli uvedla, že v noci zasáhla a poškodila rafinerii v ruské Samarské oblasti a plynárenský podnik v Orenburské oblasti. Informaci nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů a Moskva obvykle neupřesňuje následky ukrajinských úderů.
Podle zprávy generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil byla v Samarské oblasti zasažena Novokujbyševská rafinerie, jejíž roční objem produkce činí 4,9 milionu tun. Zasažen byl také Orenburský plynárenský závod, který je jedním z největších plynárenských komplexů v Rusku a dokáže ročně zpracovat až 45 miliard metrů krychlových zemního plynu a 6,2 milionu tun ropného kondenzátu.
V obou ruských podnicích, které se podle Kyjeva podílejí na zajišťování potřeb ruské armády, byly zaznamenány exploze a následný požár, uvedla ukrajinská armáda. Škody na zařízení se podle ní dosud vyhodnocují. Zasažen byl také sklad paliv v okupovaném Berďansku.
Guvernér Solncev dříve v neděli uvedl, že ukrajinské drony zaútočily na plynovodní infrastrukturu, v důsledku čehož nastal požár v jedné z provozoven. Orenburská oblast je vzdálená více než 900 kilometrů od Ukrajiny.
Rusové hlásí dobytí vesnic
Ruské ministerstvo obrany v neděli současně oznámilo dobytí dalších dvou ukrajinských vesnic – Poltavky v Záporožské oblasti a Čunyšyne v Doněcké oblasti nedaleko frontového města Pokrovsku. Informaci nebylo možné potvrdit z nezávislých zdrojů a Kyjev ztrátu obcí dosud nepotvrdil.
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi oznámil, že po vytvoření „zón příměří“ kolem Záporožské jaderné elektrárny začaly práce na opravě přenosového vedení. Ruskem okupovaná elektrárna přišla o vnější dodávky elektrické energie 23. září, což je podle agentury AFP nejdelší výpadek za dobu války.
Ukrajina se už více než tři a půl roku brání rozsáhlé ruské invazi. Obě strany konfliktu ve velkém používají útočné drony i hluboko za frontovou linií.